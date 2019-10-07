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اتحاد الغرف: حجم التبادل التجاري بين مصر والبرتغال يتنامى سنويا بمعدل 30%

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 12:58 م
اتحاد الغرف: حجم التبادل التجاري بين مصر والبرتغال يتنامى سنويا بمعدل 30% مجلس الأعمال المصري البرتغالى
كتب إسلام سعيد

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كشف إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المهندس، أن حجم الاستثمارات المشتركة بين مصر والبرتغال تجاوزت 450 مليون دولار فى مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والملابس الجاهزة، والطاقة الجديدة والمتجددة، والاستثمار العقارى. 
 
وجاء ذلك خلال منتدى الأعمال المصري البرتغالي الذي نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية بحضور 7 شركات برتغالية عاملة في مجال الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية والصناعات الهندسية والأخشاب والأدوية.
 
وأضاف في كلمه ألقاها نيابة عنه محمد المصري نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يتنامى سنويا  بمعدل 30% سنويا ليتجاوز380 مليون دولار، جزء كبير منه هو مستلزمات إنتاج لصناعات تصديرية إلى مناطق التجارة الحرة.
 
ووجه العربي الدعوة للشركات المصرية لاستخدام الموانئ البرتغالية ومناطقها الحرة كمركز لدخول أسواق غرب افريقيا بسرعة ويسر.
 
وأكد العربي التزام اتحاد الغرف التجارية بدعم التعاون الثنائي المتنامي بين البلدين، والتعاون الثلاثي والذى سيحقق العائد الاقتصادى من خلال تكامل المميزات النسبية المتعددة، للإنتاج والتصنيع وغزو الأسواق الاقليمية، لتنمية الصادرات السلعية والخدمية سويا فى نفس الوقت.

اتحاد الغرف التجارية

اخبار الاقتصاد

الاستثمار البرتغالي في مصر

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