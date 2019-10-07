اتحاد الغرف التجارية: مساع لجذب الاستثمارت البرتغالية لمصر ودعم التعاون

ينظم الاتحاد العام للغرف التجارية، منتدى الأعمال المصرى البرتغالى، اليوم الاثنين، بمقر الاتحاد، لمناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك فى مجالات الاستثمار والتجارة.

وقال المهندس إبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الاتحاد منفتح على كافة الدول، ونسعى لتعميق العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وكافة الدول.

وأضاف فى تصريحات خاصة، أن مصر تحتفظ بعلاقات وثيقة مع دولة البرتغال، وهذا المنتدى يشارك فيه رجال أعمال من البلدين، لبحث العمل فى المجالات الاقتصادية المختلفة حيث يبلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين 218 مليون يورو عام 2017 مقابل 192.57 مليون يورو خلال2016.

وأهم بنود الصادرات المصرية للبرتغال هى الجلود والحديد والقطن والبلاستيك والأسمدة والسكر.

أما الورق والبترول والمنتجات ومستلزمات الأثاث والمعدات الصناعية أهم الواردات المصرية من البرتغال. وتبلغ الاستثمارات البرتغالية فى مصر 404.7 مليون دولار.