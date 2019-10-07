سوبر كورة
Ads
الإثنين، 07 أكتوبر 2019 04:05 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار عالمية

إيران: اعتقال الصحفية الروسية بسبب "انتهاك التأشيرة" وليس بتهمة التجسس

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 02:10 م
إيران: اعتقال الصحفية الروسية بسبب "انتهاك التأشيرة" وليس بتهمة التجسس الصحفية الروسية يوليا يوزيك
(رويترز)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية، عن متحدث باسم الحكومة اليوم الاثنين، أن الصحفية الروسية يوليا يوزيك، المحتجزة فى إيران، ليست متهمة بالتجسس ولكن بانتهاك يتعلق بالتأشيرة وأن قضيتها تخضع "لمراجعة سريعة".
 
وقال المتحدث على ربيعى، "قضيتها تتعلق بانتهاك للتأشيرة ولا تتعلق بالتجسس، قضية يوزيك قيد المراجعة السريعة من قبل السلطات الإيرانية".
 
من جانبه، قال "الكرملين"، اليوم إنه يأمل فى إطلاق سراح الصحفية الروسية قريباً.
 
وقال ديمترى بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين، "ننظر باستياء لاعتقال الصحفيين الروس ونعتبره غير مقبول. نأمل أن يتم الإفراج عنها فى القريب العاجل وأن يحصل الجانب الروسى على التوضيحات اللازمة".
 
واستدعت وزارة الخارجية الروسية، السفير الإيرانى، يوم الجمعة على خلفية اعتقال يوزيك فى طهران الأسبوع الماضى.
 

ايران

روسيا

الكرملين

صحفيه روسيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وفاة الممثلة الأمريكية ديان كارول عن 84 عاما.. وأوبرا وينفرى تصفها بالأسطورة

وفاة الممثلة الأمريكية ديان كارول عن 84 عاما.. وأوبرا وينفرى تصفها بالأسطورة

التأديبية تعاقب مدير مديرية الأوقاف لإغلاقه دور أعلى مسجد

التأديبية تعاقب مدير مديرية الأوقاف لإغلاقه دور أعلى مسجد

التأديبية تجازى مخرج لم يلتزم بسيناريو فيلم بالخصم من أجره

التأديبية تجازى مخرج لم يلتزم بسيناريو فيلم بالخصم من أجره

السيسى يوجه بالانتهاء من تنفيذ المشروعات الجديدة للطاقة الكهربائية

السيسى يوجه بالانتهاء من تنفيذ المشروعات الجديدة للطاقة الكهربائية

البورصة تربح 11 مليار جنيه وارتفاع جماعى بمؤشراتها فى تعاملات بداية الأسبوع

البورصة تربح 11 مليار جنيه وارتفاع جماعى بمؤشراتها فى تعاملات بداية الأسبوع

التعليم: التعاقد مع المعلمين الجدد قبل نهاية أكتوبر وفق قانون العمل

التعليم: التعاقد مع المعلمين الجدد قبل نهاية أكتوبر وفق قانون العمل

محمد هنيدى: يوسف شاهين قال لى «هتبقى كويس بس متبقاش بياع لبن» .. وأحد المنتجين أخبرنى:«ابقى قابلنى لو نجحت أو حد عرفك».. وإيفيه «قصة ولا مناظر» وش الخير عليا.. ومحدش يقدر ينافس عادل إمام.. وأحب اللكنة الخليجية

محمد هنيدى: يوسف شاهين قال لى «هتبقى كويس بس متبقاش بياع لبن» .. وأحد المنتجين أخبرنى:«ابقى قابلنى لو نجحت أو حد عرفك».. وإيفيه «قصة ولا مناظر» وش الخير عليا.. ومحدش يقدر ينافس عادل إمام.. وأحب اللكنة الخليجية

شاهد جميع أهداف ساديو مانى الـ50 مع ليفربول فى الدوري الإنجليزي

شاهد جميع أهداف ساديو مانى الـ50 مع ليفربول فى الدوري الإنجليزي

سوبر كورة يكشف سر تألق رمضان صبحي فى الأهلى

سوبر كورة يكشف سر تألق رمضان صبحي فى الأهلى

التعليم تعلن التعاقد مع 120 ألف معلم عبر بوابة إلكترونية للتوظيف

التعليم تعلن التعاقد مع 120 ألف معلم عبر بوابة إلكترونية للتوظيف

انتفاضة النجوم × دوريات أوروبا.. هازارد يضع بصمته الأولى مع ريال مدريد.. ميسى يفتتح سجله التهديفى فى برشلونة.. ساديو مانى يكمل مثلث الـ50 مع ليفربول.. ديربى إيطاليا بنكهة أرجنتينية.. ونيمار ملك اللحظات الحاسمة

انتفاضة النجوم × دوريات أوروبا.. هازارد يضع بصمته الأولى مع ريال مدريد.. ميسى يفتتح سجله التهديفى فى برشلونة.. ساديو مانى يكمل مثلث الـ50 مع ليفربول.. ديربى إيطاليا بنكهة أرجنتينية.. ونيمار ملك اللحظات الحاسمة

اياد نصار: الجمهور شتمنى وأنا كمان شتمت نفسى بسبب فيلم "الممر"

اياد نصار: الجمهور شتمنى وأنا كمان شتمت نفسى بسبب فيلم "الممر"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة