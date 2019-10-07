إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الصحراوى فى بنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

أصيب ثلاثة أشخاص، اليوم الاثنين، فى حادث انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الصحراوى الشرقى جنوب نفق سنور اتجاه محافظة المنيا، بنطاق محافظة بنى سويف.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن بنى سويف، بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الصحراوى الشرقى جنوب مدينة بنى سويف.

وتم الدفع بثلاث سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ لنقل المصابين إلى المستشفيات المحيطة بمنطقة الحادث.

واستقبلت مستشفى بنى سويف النموذجى بإشراف الدكتور طارق إدريس مدير إدارة المستشفى كلا من "شمس الدين نورالدين محمد 68 سنة محامى، مصاب كدمات بالصدر وسراج الدين صلاح سلطان 54 سنة، محامى مصاب اشتباه خلع الكتف الأيسر ومحمد عبد الناصر سيد 54 سنة موظف مصاب جرح قطعى بالوجه حوالى 3 سم" وجميعهم مقيمين محافظة المنيا.