سوبر كورة
Ads
الإثنين، 07 أكتوبر 2019 09:48 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار المحافظات

إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الصحراوى فى بنى سويف

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 06:10 م
إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الصحراوى فى بنى سويف إنقلاب سيارة - أرشيفية
بنى سويف - هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب ثلاثة أشخاص، اليوم الاثنين، فى حادث انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الصحراوى الشرقى جنوب نفق سنور اتجاه محافظة المنيا، بنطاق محافظة بنى سويف.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن بنى سويف، بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الصحراوى الشرقى جنوب مدينة بنى سويف.

وتم الدفع بثلاث سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ لنقل المصابين إلى المستشفيات المحيطة بمنطقة الحادث.

واستقبلت مستشفى بنى سويف النموذجى بإشراف الدكتور طارق إدريس مدير إدارة المستشفى كلا من "شمس الدين نورالدين محمد 68 سنة محامى، مصاب كدمات بالصدر وسراج الدين صلاح سلطان 54 سنة، محامى مصاب اشتباه خلع الكتف الأيسر ومحمد عبد الناصر سيد 54 سنة موظف مصاب جرح قطعى بالوجه حوالى 3 سم" وجميعهم مقيمين محافظة المنيا.

 


بنى سويف

انقلاب سيارة ملاكى

الطريق الصحراوى الشرقى جنوب نفق سنور

مستشفى بنى سويف النموذجى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق شرق العوينات بالوادى الجديد

الأحد، 06 أكتوبر 2019 12:36 م

إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة أعلى طريق المريوطية بالبدرشين

الأحد، 06 أكتوبر 2019 10:35 ص

إصابة 3 أشخاص بكسور وكدمات فى حادث انقلاب سيارة بمركز إدكو بالبحيرة

السبت، 05 أكتوبر 2019 02:54 م

النيابة تطلب التحريات حول إصابة 3 أشخاص فى انقلاب سيارة بالصف

السبت، 05 أكتوبر 2019 12:39 م

إصابة 3 أشخاص فى انقلاب سيارة أعلى طريق صحراوى الصف

السبت، 05 أكتوبر 2019 08:49 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رابط البوابة الإلكترونية لتسجيل وظائف المعلمين الجديدة

رابط البوابة الإلكترونية لتسجيل وظائف المعلمين الجديدة

نصابة تتخفى خلف النقاب بعد استيلائها على 35 مليون جنيه ونصف مليون دولار بزعم توظيفها.. التحقيقات: اشتركت مع زوجها مستغلة "الاستثمار العقارى" للاحتيال على المواطنين.. وتنقل إقامتها للتجمع للهروب من ضحاياها

نصابة تتخفى خلف النقاب بعد استيلائها على 35 مليون جنيه ونصف مليون دولار بزعم توظيفها.. التحقيقات: اشتركت مع زوجها مستغلة "الاستثمار العقارى" للاحتيال على المواطنين.. وتنقل إقامتها للتجمع للهروب من ضحاياها

رسائل الممر.. معتز مطر ومحمد ناصر "الرعاشة وماعدمكش" بكاريكاتير اليوم السابع

رسائل الممر.. معتز مطر ومحمد ناصر "الرعاشة وماعدمكش" بكاريكاتير اليوم السابع

مجموعة "إتش إس بي سي" المصرفية تلغى 10 آلاف وظيفة

مجموعة "إتش إس بي سي" المصرفية تلغى 10 آلاف وظيفة

قاض فيدرالى أمريكى يأمر ترامب بالكشف عن إقرارته الضريبية

قاض فيدرالى أمريكى يأمر ترامب بالكشف عن إقرارته الضريبية

رئيس النواب لـ"الأعضاء": رئيس الوزراء فى المجلس غداً والنقد المحترم مباح

رئيس النواب لـ"الأعضاء": رئيس الوزراء فى المجلس غداً والنقد المحترم مباح

استمرار إضراب عمال جنرال موتورز بأمريكا.. والشركة تعد بـ 5400 فرصة عمل جديدة

استمرار إضراب عمال جنرال موتورز بأمريكا.. والشركة تعد بـ 5400 فرصة عمل جديدة

صحيفة The Sun: ارتفاع ضحايا السجائر الإلكترونية لـ 21 حالة.. وإصابة 1000بأمراض الرئة

صحيفة The Sun: ارتفاع ضحايا السجائر الإلكترونية لـ 21 حالة.. وإصابة 1000بأمراض الرئة

صور.. مجمع تدوير القمامة بالوادى الجديد ينتج أول شحنة من الوقود العضوى.. يستخدم كطاقة بديلة لتشغيل مصانع الأسمنت.. مدير المصنع: ننتج السماد العضوى الآمن.. ونجهز لإنتاج البيوجاز والطاقة الكهربائية من المخلفات

صور.. مجمع تدوير القمامة بالوادى الجديد ينتج أول شحنة من الوقود العضوى.. يستخدم كطاقة بديلة لتشغيل مصانع الأسمنت.. مدير المصنع: ننتج السماد العضوى الآمن.. ونجهز لإنتاج البيوجاز والطاقة الكهربائية من المخلفات

رئيس البرلمان: قرار خفض أسعار البنزين جيد.. وأغلب رجال الأعمال شرفاء

رئيس البرلمان: قرار خفض أسعار البنزين جيد.. وأغلب رجال الأعمال شرفاء

مقترح برلمانى بتدريس "خطورة الشائعات" بالمراحل التعليمية المختلفة

مقترح برلمانى بتدريس "خطورة الشائعات" بالمراحل التعليمية المختلفة

موجز 6.. التعليم تعلن التعاقد مع 120 ألف معلم عبر بوابة إلكترونية للتوظيف

موجز 6.. التعليم تعلن التعاقد مع 120 ألف معلم عبر بوابة إلكترونية للتوظيف

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة