إصابة 3 أشخاص بتسمم غذائى إثر تناولهم وجبة فسيخ فاسدة بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أصيب 3 أشخاص بتسمم غذائى إثر تناولهم وجبة فسيخ فاسدة بمركز كفر الدوار بالبحيرة، وتم نقلهم إلى مركز السموم بالمستشفى العام لإسعافهم وتقديم الأمصال المضادة للتسمم.

كان اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارًا بالواقعة من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية.

وبالفحص تبين وصول كل من "ع. ع. ال " 60 سنة "م. ا. م" 48 سنة "ا .ع. ع" 13 من أسرة واحدة، إلى مستشفى كفر الدوار مصابين بتسمم غذائى بسبب تناولهم وجبة فسيخ غير صالحة للاستهلاك، وتم حجزهم بمركز السموم بمستشفى كفر الدوار لتقديم الرعاية الطبية.

وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.