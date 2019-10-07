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إسبانيا تستعد للاحتجاجات المحتملة بكتالونيا بعد الحكم على الانفصاليين

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 09:01 م
إسبانيا تستعد للاحتجاجات المحتملة بكتالونيا بعد الحكم على الانفصاليين كتالونيا
أ ش أ

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 تستعد السلطات الإسبانية للاحتجاجات العنيفة المحتمل تنظيمها في إقليم كتالونيا، مع اقتراب إصدرار حكم محتمل بالسجن للقادة المؤيدين لانفصال الإقليم عن إسبانيا.
 
وأوضحت شبكة "يورونيوز" الأوروبية اليوم الإثنين أنه من المتوقع أن تعلن المحكمة العليا بالبلاد خلال الـ 16 من شهر أكتوبر الجاري حكمها الذي طال انتظاره في القضية المتعلقة بـ 12 من القادة الانفصاليين لضلوعهم في إجراء استفتاء محظور وإعلان استقلال الإقليم لم يدم طويلًا خلال عام 2017. 
 
ونقلت الشبكة عن مصادر بالشرطة قولها إنه تم تزويد الشرطة بحواجز أمنية أكثر ثقلًا وطولًا لحماية الضباط والتي لا يمكن للمحتجين الزج بها أو تسلقها.
 
كما أشارت المصادر إلى أنه تم السماح باستخدام الغاز المسيل للدموع وغاز الفلفل في كاتالونيا منذ عام 2012 خلال الظروف الاستثنائية وأن الشرطة ستكون مستعدة لإندلاع احتجاجات بعد إصدار الحكم إذا لزم الأمر.
 
كما أفادت مصادر بوزارة الداخلية الإسبانية بأن الحكومة قد نشرت بالفعل عددًا غير محدد من تعزيزات الشرطة إلى كتالونيا وقد ترسل المزيد في حال طلبت القوات الإقليمية المساعدة.
 
كما أكدت الحكومة في مدريد، التي تعارض استقلال كتالونيا عن إسبانيا كذلك جميع الأحزاب الرئيسية، أنها مستعدة لإسقاط الحكومة الكتالونية وتتولى الإدارة المباشرة للإقليم - مثلما فعلت الحكومة السابقة في عام 2017 بعد محاولة الاستقلال الفاشلة - في حال خرق القادة الإقليميين القانون عقب إصدار الحكم.

كتالونيا

السلطات الإسبانية

الغاز المسيل للدموع

حواجز أمنية

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