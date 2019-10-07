أول رائد فضاء إماراتى هزاع المنصوري يستعد لاستكمال تجاربه العلمية

وكالات

أكد رئيس مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء، أن رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري، يتمتع بحالة صحية ممتازة، ويستعد لاستكمال تجاربه العلمية والفحوصات.



ونشر الحساب الرسمي للمركز على إنستجرام ، صورة لطاقم من كادره يجتمع مع المنصوري للاطمئنان على صحته، معلقاُ عليها:" يتمتع هزاع المنصوري بحمد الله بحالة صحية ممتازة، ويستعد لاستكمال تجاربه العلمية والفحوصات".



كما نشر المنصوري ، صَورة على حسابه في إنستجرام لمدينة أبوظبي التقطها أثناء وجوده على متن محطة الفضاء الدولية، وعلق عليها قائلاً: "َرغم الأميال التي فصلتنا كان قلبي يلتمس دفء هذه الأرض".