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أول رائد فضاء إماراتى هزاع المنصوري يستعد لاستكمال تجاربه العلمية

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 08:11 م
أول رائد فضاء إماراتى هزاع المنصوري يستعد لاستكمال تجاربه العلمية هزاع المنصورى أول رائد فضاء إماراتي
وكالات

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أكد رئيس مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء، أن رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري، يتمتع بحالة صحية ممتازة، ويستعد لاستكمال تجاربه العلمية والفحوصات.

ونشر الحساب الرسمي للمركز على إنستجرام ، صورة لطاقم من كادره يجتمع مع المنصوري للاطمئنان على صحته، معلقاُ عليها:" يتمتع هزاع المنصوري بحمد الله بحالة صحية ممتازة، ويستعد لاستكمال تجاربه العلمية والفحوصات".

كما نشر المنصوري ، صَورة على حسابه في إنستجرام لمدينة أبوظبي التقطها أثناء وجوده على متن محطة الفضاء الدولية، وعلق عليها قائلاً: "َرغم الأميال التي فصلتنا كان قلبي يلتمس دفء هذه الأرض".

 


مركز محمد بن راشد للفضاء

رائد الفضاء الإماراتي

هزاع المنصوري

محطة الفضاء الدولية

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