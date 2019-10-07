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أملاك للتمويل: 780 مليون درهم تعويض وراء ارتفاع سعر السهم ببورصة دبى

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 09:27 م
أملاك للتمويل: 780 مليون درهم تعويض وراء ارتفاع سعر السهم ببورصة دبى بورصة الإمارات
كتب هانى الحوتى

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أرجعت شركة أملاك للتمويل، ارتفاع  سعر السهم ببورصة دبى خلال الأيام الماضية، إلى إعلانها صدور قرار تحكيمى لصالح الشركة بقيمة 780 مليون درهم بالإضافة إلى المصاريف القانونية والتعويضات، وذلك بحسب بيانها لبورصة دبى.
 
وأعلنت الشركة الأسبوع الماضي عن صدور حكم تحكيمي لصالحها بقيمة 780 مليون درهم، بالإضافة لدفع تعويضات وكافة الرسوم والمصاريف القانونية، وذلك في دعوى تحكيمية منظورة أمام مركز دبي للتحكيم الدولي منذ عام 2013.
 
وبنهاية جلسة أمس الأحد، ارتفع سهم أملاك للتمويل بنسبة تجاوزت 14.4% ليصل إلى 0.443 درهم بقيمة تداول بلغت 24.73 مليون درهم من خلال أحجام بنحو 57.6 مليون سهم.
 
 
 

بورصة دبى

املاك للتمويل

تحكيم

اخبار البورصة

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