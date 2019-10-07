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أفضل معلمة خليجية: سأستثمر قيمة جائزة محمد بن زايد فى مشروع ثقافى

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 09:44 م
أفضل معلمة خليجية: سأستثمر قيمة جائزة محمد بن زايد فى مشروع ثقافى المعلمة الإماراتية ليلى عبيد سالم مطوع اليماحي
وكالات

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اكدت المعلمة الإماراتية ليلى عبيد سالم مطوع اليماحي انها تؤمن بأن الطالب هو عماد المستقبل وأن التعليم فن ومهارة وليس مهنة روتينية عادية، سخرت إمكاناتها المادية والمعنوية لتحبيب طالباتها في مادة اللغة العربية، وتقديم أفضل أساليب التعليم لهنوذلك بعد الاعلان عن فوزها بجائزة محمد بن زايد لأفضل معلم خليجي، في دورتها الثانية والبالغة قيمتها مليون درهم، وذلك في ختام فعاليات منتدى قدوة 2019. 
 
واضافت المعلمة  فى حوار لموقع الرؤية الاماراتى لا شك أن الميدان التربوي مليء بالمعلمين ذوي الكفاءة لكن كان لدي إحساس داخلي بأنني فائزة بعد أن طبقت المعايير التفصيلية للجائزة والتي تشمل المواطنة الإيجابية والولاء والانتماء الوطني، والإبداع والابتكار، والتميز في الإنجاز، والتطوير والتعلم المستدام، إضافة إلى الريادة المجتمعية والمهنية.
 
 

محمد بن زايد

الامارات

ليلى عبيد

مادة اللغة العربية

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