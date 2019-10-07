أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الاثنين 7 - 10 -2019

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الاثنين 7-10-2019.

إيقاف تداول 23 شركة

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 11 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الاثنين.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى الحديد والصلب المصرية، حديد عز، مصر للألومنيوم، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، المجموعة المصرية العقارية، المتحدة للإسكان والتعمير، العامة لمنتجات الخزف والصينى، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقارى، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقارى، دايس للملابس الجاهزة، رمكو لإنشاء القرى السياحية، ليسيكو مصر، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، الإسكندرية لأسمنت بورتلاند.

كما تم إيقاف تداول السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، القاهرة للخدمات التعليمية، زهراء المعادى للاستثمار والتعمير، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، مطاحن ومخابز الإسكندرية، الأهرام للطباعة والتغليف، الشروق الحديثة للطباعة والتغليف، العبور للاستثمار العقارى، أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، الشرقية الوطنية للأمن الغذائى، مطاحن وسط وغرب الدلتا، العبوات الطبية، العامة لصناعة الورق-راكتا.

البورصة تربح 11 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، أول جلسة بعد عطلة ذكرى انتصار السادس من أكتوبر، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المؤسسات المصرية، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 11 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 724.740 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 260.4 مليون ورقة مالية بقيمة 942.8 مليون جنيه، عبر تنفيذ 26.5 ألف عملية لعدد 176 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 69.12% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 17.17%، والعرب على 13.71% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 40.36% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 59.63%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 1.6 مليون جنيه، 66.1 مليون جنيه، 54.1 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 47.3 مليون جنيه، 1.9 مليون جنيه، 72.5 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.5% ليغلق عند مستوى 14431 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.77% ليغلق عند مستوى 2071 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.55% ليغلق عند مستوى 17401 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 5345 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.54% ليغلق عند مستوى 530 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 1416 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.07% ليغلق عند عند مستوى 457 نقطة.

وارتفعت أسهم 112 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت 29 شركة، ولم تتغير مستويات 35 شركة

وضمت الأسهم المرتفعة:

- حديد عز بسعر إغلاق 12.500 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 15.31%

- الإسكندرية لأسمنت بورتلاند بسعر إغلاق 3.790 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.86%

- مطاحن وسط وغرب الدلتا بسعر إغلاق 142.410 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.55%

- الشروق الحديثة للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 23.260 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.41%

- الأهرام للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 7.810 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.77%

وضمت الأسهم المتراجعة:

- حق الاكتتاب لشركة اودن للاستثمارات المالية-1 بسعر إغلاق 0.100 جنيه بنسبة تراجع بلغت 36.31%

- حق الاكتتاب لشركة ارابيا انفستمنتس هولدنج-2 بسعر إغلاق 0.015 جنيه بنسبة تراجع بلغت 34.78%

- القاهرة للخدمات التعليمية بسعر إغلاق 9.900 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.76%

- النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية بسعر إغلاق 36.280 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.50%

- أسمنت بورتلاند طرة المصرية بسعر إغلاق 6.750 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.85%