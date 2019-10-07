أخبار × 24 ساعة.. نجاح أول جراحة قلب مفتوح بمشروع التأمين الصحى ببورسعيد

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
إثيوبيا تنفى وصول مفاوضات سد النهضة لطريق مسدود: مستعدون لحل أى خلاف
خروج 1818 سجينا من السجون فى عفو رئاسى بمناسبة نصر أكتوبر
السيسى: الوطن يتعرض لأمواج عاتية أغلبها من الخارج تتحطم أمام تماسك الشعب.. فيديو
صور.. التضامن: 9 مراكز لرعاية المشردين من المسنين الموجودين بالشوارع
حماية المستهلك: سيارات الضبطية القضائية تجوب الشوارع خلال احتفالات أكتوبر
التأمين الصحى الشامل: الدستور يكفل لكل مواطن الحق فى الصحة والرعاية
نجاح أول جراحة قلب مفتوح بمشروع التأمين الصحى الشامل فى بورسعيد
التعليم: غدا تخصيص أنشطة الطلبة بالمدارس اليابانية للاحتفال بنصر أكتوبر
التعليم: انتهاء طباعة كتب النظام القديم بأكملها ووصولها للمديريات والمدارس
وزير التعليم العالى يستعرض تقريرًا حول احتفال الجامعات بذكرى انتصارات أكتوبر
القوى العاملة: نتابع الإجازة بالقطاع الخاص بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر
مرصد الإفتاء: فشل الجماعات المتطرفة يدفعها إلى خيار الحرب النفسية لتحقيق مطامعها
الفتوى بـ"البحوث الإسلامية" توضح ثلاثة أنواع للنوم وأيهما ينقض الوضوء
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