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أخبار × 24 ساعة.. نجاح أول جراحة قلب مفتوح بمشروع التأمين الصحى ببورسعيد

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. نجاح أول جراحة قلب مفتوح بمشروع التأمين الصحى ببورسعيد التأمين الصحى الشامل ببورسعيد
كتب محمود راغب

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

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التامين الصحى

التامين الصحى الشامل

قلب مفتوح

جراحه قلب مفتوح

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