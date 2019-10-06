17 رواقا لطلبة العلم من كل أنحاء العالم للدراسة بالجامع الأزهر.. تعرف عليها

كتب لؤى على

من التقاليد الراسخة التى ظلت لصيقة بالتاريخ العلمى والاجتماعى للأزهر كجامعة أنه أفرد لكل جنسية وأهل إقليم من طلابه الذين وفدوا إليه من شتى بقاع العالم العربى والإسلامى "رِواقًا" يقيمون فيه إقامة دائمة بالمجان طوال السنوات التى كانوا يقضونها فى تحصيل العلوم فى رحابه، وهى أماكن للإعاشة الكاملة بالمجان، طعامًا وإقامة وكسوة وجرايات ومرتبات ومخصصات كثيرة، وغير ذلك من الخدمات الجليلة تكريمًا وراحةً لهؤلاء المجاورين، فتعد أروقة الأزهر رمز تاريخى وحضارى يشهد بعالمية الأزهر ودوره العلمى والاجتماعى على مر العصور، وفيما يلى نبذة موجزة عن هذه الأروقة:

أروقة الوافدين:

1 - رواق الشوام: خصص للوافدين من بلاد الشام (سوريا- فلسطين- لبنان- الأردن).

2- رواق الحرمين: تم تخصيص هذا الرواق للوافدين من بلاد الحرمين الشريفين.

3 -رواق اليمنية: أفرد هذا الرواق للطلبة الوافدين من اليمن.

4 - رواق الأكراد: تم تخصيصه للطلبة الأكراد السُنَّة الوافدين من شمالى العراق وبلاد الشام والأناضول وغيرها.

5 - رواق البغدادية (البغادة): يستقبل هذا الرواق الوافدين من العراق والبحرين والكويت.

6 - رواق السليمانية: ويقبل الطلبة الوافدين من أفغانستان.

7 - رواق الهنود: كان هذا الرواق مخصصًا للطلبة الوافدين من الهند.

8 - رواق الجاوة (الجاوية): وكان مخصصًا للوافدين من إندونيسيا والفلبين وماليزيا.

9 - رواق المغاربة: كان رواق المغاربة من أوائل الأروقة التى أنشأت بالجامع الأزهر، لم يكن يقبل به إلاَّ من كان بلاد المغرب( طرابلس، تونس، الجزائر، مراكش)، كما لم يكن يقبل به إلاَّ من كان مالكى المذهب.

10 - رواق السنارية: تم تخصيصه للطلاب الوافدين من إقليم سنار فى السودان.

11 - رواق الدكارنة دارفور: تم تخصيصه للوافدين من بلاد دارفور وسنار وتكرور.

12 - رواق الأتراك: تم تخصيص هذا الرواق لأبناء الجنس التركى الوافدين من قارتى آسيا وأوربا وبعض جزر البحر المتوسط.

13 - رواق دكارنة صليح: تم تخصيصه للوافدين من منطقة التشاد والبلاد المجاورة لها بوسط القارة الأفريقية.

14 - رواق البرابرة: تم تخصيصه للطلاب الوافدين من موريتانيا وما جاورها من أقاليم.

15 - رواق الجبرت: تم تخصيصه للوافدين من الحبشة، وسواحل البحر الأحمر.

16 - رواق البرناوية (البرنو): وكان مخصصًا للطلبة الوافدين من غرب أفريقيا كالسنغال، والنيجر، وغينيا، وساحل الذهب غانا.

17- وقد تم إنشاء أروقة أخرى فى الجامع الأزهر فى القرن العشرين مثل رواقى الصين وجنوب أفريقيا.