سوبر كورة
Ads
الأحد، 06 أكتوبر 2019 02:33 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

112.4 مليون جنيه خسائر الهندسية للسيارات.. قبل انضمامها للقابضة المعدنية

الأحد، 06 أكتوبر 2019 01:00 ص
112.4 مليون جنيه خسائر الهندسية للسيارات.. قبل انضمامها للقابضة المعدنية النصر للسيارات ارشيف
كتب عبد الحليم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بلغت خسائر الشركة الهندسية لصناعة السيارات 112.4 مليون جنيه عن العام المالى 2017-2018، وذلك قبل انضمامها إلى الشركة القابضة المعدنية من الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى. وحققت الشركة فقط 43.1 مليون جنيه إيرادات عن نفس العام المالى بحسب البيانات الملية الرسمية للشركة.

وانضمت الشركة للقابضة المعدنية بقرار جمعيتها العامة غير العادية فى 17 يناير الماضى، حيث وافقت الجمعية على زيادة رأس المال المرخص به إلى 900 مليون جنيه ليستوعب الزيادة فى رأس المال المصدر والمدفوع، وزيادة رأس المال المصدر والمدفوع بقيمة الأرصدة الدائنة المستحقة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، وتخفيض رأس المال المصدر والمدفوع بقيمة الخسائر المرحلة وخسائر العام المالى 2017/2018.

جدير بالذكر أنه تم نقل الشركة الهندسية إلى القابضة المعدنية لتنضم إلى شركة النصر للسيارات والتى خسرت بدورها 14.5 مليون جنيه خلال العام المالى 2017-2018، وحققت 6.5 مليون جنيه إيرادات فقط.

من المنتظر تصنيع سيارات كهربائية فى الشركتين بالتعاون مع شركة صينية تم الاتفاق معها مؤخرا.


النصر للسيارات

الهندسية للسيارات

القابضة للنقل البحرى

القابضة المعدنية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"خريطة الجامعات للاحتفال بالذكرى 46 لنصر أكتوبر".. "التعليم العالى" تطلق مبادرة "العبور الجديد" كأحد شروط مسابقة أفضل جامعة للأنشطة.. معارض فنون تشكيلية بـ"القاهرة" وتكريم الأساتذة المشاركين فى الحرب بـ"حلوان"

"خريطة الجامعات للاحتفال بالذكرى 46 لنصر أكتوبر".. "التعليم العالى" تطلق مبادرة "العبور الجديد" كأحد شروط مسابقة أفضل جامعة للأنشطة.. معارض فنون تشكيلية بـ"القاهرة" وتكريم الأساتذة المشاركين فى الحرب بـ"حلوان"

رغم تصدر البريميرليج .. مصاعب تواجه "كلوب".. إصابة صلاح ضربة قوية لخط الهجوم .. انخفاض مستوى "فان دايك" يفتح شباك ليفربول للمشاع لتلقى مزيد من الأهداف.. وهذا ما يحتاجه "الريدز" فى الميركاتو الشتوى

رغم تصدر البريميرليج .. مصاعب تواجه "كلوب".. إصابة صلاح ضربة قوية لخط الهجوم .. انخفاض مستوى "فان دايك" يفتح شباك ليفربول للمشاع لتلقى مزيد من الأهداف.. وهذا ما يحتاجه "الريدز" فى الميركاتو الشتوى

مواعيد مباريات اليوم الأحد 6 / 10/ 2019 فى الدورى المصرى والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 6 / 10/ 2019 فى الدورى المصرى والقنوات الناقلة

التعليم: انتهاء طباعة كتب النظام القديم بأكملها ووصولها للمديريات والمدارس

التعليم: انتهاء طباعة كتب النظام القديم بأكملها ووصولها للمديريات والمدارس

قمر التربيع الأول يقترن بكوكب زحل بسيد الحلقات فى ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة

قمر التربيع الأول يقترن بكوكب زحل بسيد الحلقات فى ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة

أخبار × 24 ساعة.. انتظام صرف الخبز بالكروت الذكية للمواطنين

أخبار × 24 ساعة.. انتظام صرف الخبز بالكروت الذكية للمواطنين

غدا.. نادى مجلس الدولة يقيم احتفالية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر

غدا.. نادى مجلس الدولة يقيم احتفالية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر

شبكة HULU تكشف ملامح الموسم الثالث من مسلسل Marvel's Runaways..رعب×أكشن

شبكة HULU تكشف ملامح الموسم الثالث من مسلسل Marvel's Runaways..رعب×أكشن

اليوم السابع: قطار التأمين الصحى الشامل يصل محطة أسوان

اليوم السابع: قطار التأمين الصحى الشامل يصل محطة أسوان

تسريب صوتى نادر لشارون يحذر قائد بجيش إسرائيل: المصريون سيفتكون بك

تسريب صوتى نادر لشارون يحذر قائد بجيش إسرائيل: المصريون سيفتكون بك

كلوب: إصابة محمد صلاح في مباراة ليفربول وليستر سيتى ليست بسيطة

كلوب: إصابة محمد صلاح في مباراة ليفربول وليستر سيتى ليست بسيطة

موجز 6 مساء.. ضبط 4 تجار آثار بحوزتهم 193 قطعة واكتشاف مقبرة بالجيزة

موجز 6 مساء.. ضبط 4 تجار آثار بحوزتهم 193 قطعة واكتشاف مقبرة بالجيزة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة