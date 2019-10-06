سوبر كورة
Ads
الأحد، 06 أكتوبر 2019 02:34 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

في الشهر التاسع لتطبيق «زيرو جمارك»..

 جمارك الإسكندرية تفرج عن سيارات بـ4.4 مليار جنيه فى سبتمبر

الأحد، 06 أكتوبر 2019 11:16 ص
 جمارك الإسكندرية تفرج عن سيارات بـ4.4 مليار جنيه فى سبتمبر كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك
كتب أحمد يعقوب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، أن إجمالي قيمة رسائل السيارات وقطع الغيار المفرج عنها بجمارك الإسكندرية خلال سبتمبر الماضي، وهو الشهر التاسع لتطبيق «زيرو جمارك» على السيارات ذات المنشأ الأوروبي، بلغ نحو 4 مليارات و447 مليون جنيه، تم تحصيل مليار و344 مليون جنيه ضرائب ورسوم عنها.
 
وجاء ذلك في تقرير تلقته وزارة المالية، تضَّمن الإشارة إلى الإفراج عن 9 آلاف و372 سيارة ملاكي بمختلف الموديلات بجمارك الإسكندرية، تبلغ قيمتها حوالي 2 مليار و824 مليون جنيه خلال سبتمبر الماضي، وتم تحصيل 774 مليون جنيه ضرائب ورسوم عنها.
 
وقال رئيس مصلحة الجمارك، إن جزءًا كبيرًا من سيارات الملاكي استفاد من مزايا اتفاقيات الشراكة المصرية الأوروبية والتركية وأغادير، وتم إعفاؤها من سداد أكثر من مليار و372 مليون جنيه.
 
وأشار إلى إفراج الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية عن 878 سيارة نقل وميكروباص وموتوسيكل وجرار زراعي بقيمة 579 مليون جنيه خلال سبتمبر الماضي، وتم تحصيل 123 مليون جنيه ضرائب ورسوم عنها، واستفادت أيضًا من اتفاقيات الشراكة المصرية الأوروبية والتركية وأغادير ليتم إعفاؤها من سداد نحو 46 مليون جنيه.
 
وأضاف أن الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية أفرجت عن 928 رسالة قطع غيار سيارات خلال سبتمبر الماضي بقيمة مليار و43 مليون جنيه، وتم تحصيل122 مليون جنيه ضرائب ورسوم عنها، واستفادت أيضًا من اتفاقيات الشراكة المصرية الأوروبية والتركية وأغادير ليتم إعفاؤها من سداد نحو 21 مليون جنيه.

مصلحة الجمارك

جمارك الإسكندرية

زيرو جمارك

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سوبر كورة .. عقاب جماعى للاعبى الأهلى بعد خماسية أسوان

سوبر كورة .. عقاب جماعى للاعبى الأهلى بعد خماسية أسوان

الأهلى يبحث برنامج فترة التوقف.. ويهنئ الدوليين

الأهلى يبحث برنامج فترة التوقف.. ويهنئ الدوليين

صحيفة إيطالية تبرز العثور على معبد بطليموس الرابع: الاكتشافات بمصر لا تنتهى

صحيفة إيطالية تبرز العثور على معبد بطليموس الرابع: الاكتشافات بمصر لا تنتهى

المالية تصدر منشورا بالالتزام بسرعة تطبيق زيادات الحد الأدنى للأجور

المالية تصدر منشورا بالالتزام بسرعة تطبيق زيادات الحد الأدنى للأجور

افتتاح محطة التوقف النهائية لمشروع "مواصلات مصر" بمدينة أكتوبر

افتتاح محطة التوقف النهائية لمشروع "مواصلات مصر" بمدينة أكتوبر

أوبزرفر: جونسون يواجه السجن حال رفض تسليم رسائل خاصة بعلاقته بصديقة أمريكية

أوبزرفر: جونسون يواجه السجن حال رفض تسليم رسائل خاصة بعلاقته بصديقة أمريكية

اتحاد الكرة يضع شروطا لحضور قرعة كأس مصر غداً .. تعرف عليها

اتحاد الكرة يضع شروطا لحضور قرعة كأس مصر غداً .. تعرف عليها

سوبر كورة يكشف موقف عمرو السولية من الانضمام للمنتخب

سوبر كورة يكشف موقف عمرو السولية من الانضمام للمنتخب

استقرار أسعار الدواجن اليوم 19جنيها من المزرعة والبلدى بـ29 جنيها

استقرار أسعار الدواجن اليوم 19جنيها من المزرعة والبلدى بـ29 جنيها

فايلر يلغى الراحة فى الأهلى والفريق يواصل تدريباته الليلة

فايلر يلغى الراحة فى الأهلى والفريق يواصل تدريباته الليلة

انخفاض أسعار اللحوم 10 جنيهات والكندوز يبدأ من 110.. والضأن بـ125 جنيها

انخفاض أسعار اللحوم 10 جنيهات والكندوز يبدأ من 110.. والضأن بـ125 جنيها

إسرائيل تعترف بالهزيمة فى أكتوبر 1973.. موشيه ديان فى وثائق التحقيقات الإسرائيلية: مصر خدعتنا.. وقائد سلاح الطيران: كنا نجهز لضرب سوريا صباحا.. وقائد القوات البحرية: علمنا بتأهب المصريين لكننا لم نصدق

إسرائيل تعترف بالهزيمة فى أكتوبر 1973.. موشيه ديان فى وثائق التحقيقات الإسرائيلية: مصر خدعتنا.. وقائد سلاح الطيران: كنا نجهز لضرب سوريا صباحا.. وقائد القوات البحرية: علمنا بتأهب المصريين لكننا لم نصدق

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة