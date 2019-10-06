وزير المالية السعودى يرأس وفد المملكة فى اجتماع بمجلس التعاون الخليجى بمسقط

وكالات

يرأس وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان وفد المملكة العربية السعودية، للاجتماع العاشر بعد المئة للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المقرر عقده يوم غدٍ في مسقط بسلطنة عمان، بمشاركة كل من محافظ الهيئة العامة للجمارك أحمد بن عبدالعزيز الحقباني، ومحافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل المهندس سهيل بن محمد أبانمي، وعددُ من المختصين من الجهات المعنية.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، سيناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المطروحة على جدول أعماله، التي تهدف إلى تحقيق مزيدٍ من التنسيق والتكامل بين الدول الأعضاء، من بينها التوصيات المرفوعة من اللجان الفنية فيما يتعلق بمواضيع السوق الخليجية المشتركة، والاتحاد الجمركي لدول المجلس، والبرامج التوعوية عن أضرار التبغ ومخاطر تناول المشروبات المُحلاة، ودعم الأنشطة والبرامج المشتركة لتطوير العمل الشبابي في دول المجلس، والجوائز المالية للجان التنظيمية للألعاب الرياضية بدول المجلس، إلى جانب عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.