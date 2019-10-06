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وزير الطاقة التنزانى يصل القاهرة على رأس وفد رفيع المستوى

الأحد، 06 أكتوبر 2019 02:19 م
وزير الطاقة التنزانى يصل القاهرة على رأس وفد رفيع المستوى مطار القاهرة
كتبت رحاب نبيل

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وصل مطار القاهرة الدولى، اليوم الأحد، وزير الطاقة التنزانى ميدارد كاليمانى، على رأس وفد رفيع المستوى، فى زيارة يلتقى خلالها عدد من المسؤولين لبحث سبل دعم التعاون المشترك بين البلدين .
 
قالت مصادر مطلعة بالمطار، إن وزير الطاقة التنزانى والوفد المرافق له وصل على متن الطائرة المصرية، وتم إنهاء إجراءات الوصول عبر الصالة الحكومية، حيث كان فى استقباله عدد من أعضاء سفارة تنزانيا بالقاهرة .
 
يذكر أن وفد من شركة الكهرباء بجمهورية تنزانيا قام بزيارة للقاهرة يوليو الماضى على رأس وفد، والتقى عدد من المسؤولين بوزارة الكهرباء، حيث تناول اللقاء سبل التعاون المشترك بين الجانبين فى مجال الطاقات المتجددة سواء كان شمسى أو رياح، وتحسين كفاءة الطاقة وفى مجال التدريب وتنظيم برامج إدارية وفنية ونقل الخبرات بين الجانبين، بالإضافة إلى تشجيع القطاع الخاص المصرى للاستثمار وكذا تنفيذ المشروعات الكهربائية على أرض تنزانيا.
 
وأشاد الوفد التنزانى بعمق العلاقات المصرية التنزانية منذ قديم الأزل، مؤكداً رغبة بلاده بدعم وتعزيز هذه العلاقات وتقويتها، كما أشاد بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى من خبرات كبیرة فى كل المجالات والإنجازات التى حققها قطاع الكهرباء المصرى، معرباً عن رغبة بلاده فى الاستفادة منها.
 
 

وزير الطاقة التنزاني

وزارة الكهرباء

مطار القاهرة

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