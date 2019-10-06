وزير الداخلية الفرنسى يرفض دعوات المعارضة باستقالته بعد مقتل رجال شرطة

رويترز

رفض وزير الداخلية الفرنسي، دعوات من المعارضة اليوم، الأحد، تطالبه بالاستقالة لكنه أقر بضياع فرص كان من الممكن أن تحول دون مقتل أربعة من رجال الشرطة على يدي زميل متطرف من بينهم.

وقال الوزير كريستوف كاستانير لقناة (تي.إف1) التلفزيونية بعد الحادث الذي ارتكبه مسلح في مقر شرطة باريس يوم الخميس الماضي "من الواضح أن أخطاء حدثت لأن ثلاثة رجال وامرأة قتلوا".

وقتل ميكائيل إتش. خبير تكنولوجيا المعلومات بقسم التصاريح الأمنية ثلاثة ضباط وموظفة مدنية قبل أن يقتله ضابط آخر.