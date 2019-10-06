وزيرتا التخطيط والهجرة يزوران معرض "تراثنا"

كتب إسلام سعيد

قامت وزيرتا التخطيط والدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بزيارة معرض تراثنا، أمس السبت، الذي يقيمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمركز مصر للمعارض الدولية بمحور المشير والذي عقد خلال الفترة من 2 إلى 6 أكتوبر.

واستقبلتهم الدكتورة نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات وقاموا بتفقد أجنحة المعرض المختلفة التي تضم العشرات من الحرف التراثية والفنون اليدوية ومنها كليم يدوى – تللى – مفروشات اخميم – اكسسوار حريمى – منتجات نحاسية – منتجات زجاجية – تطريز على القماش – منتجات حجازة - تابلوهات – خيامية – صدف – وحدات إضاءة – سجاد يدوى – خزف – مفروشات – جلود –

صوانى وتحف خشبية – منتجات سيناء – خوص- انتيكات).

وأشادتا الوزيرتان بالتنظيم الجيد للمعرض وجودة وجمال المنتجات المعروضة خاصة منتجات سيناء، مؤكدتين علي أهمية هذه المعارض في تسويق منتجات مشروعات الشباب وفتح أسواق لها في الداخل والخارج مما يشجعهم علي الاستمرار والتطوير وتقديم صورة متميزة لهذه الصناعات التراثية المصرية علي مستوى العالم.

وأعربت الدكتورة نيفين جامع عن سعادتها بهذه الزيارة الكريمة وبحرص الوزيرتين علي تشجيع شباب العارضين والإشادة بجودة منتجاتهم.

وأكدت جامع أن جمهور الزائرين الذين توافدوا بالآلاف يوميا شكلوا طفرة اقتصادية ومعنوية لأصحاب المشروعات المشاركين في المعرض.

وأكدوا حرص هذا الشعب العريق علي مساندة ودعم منتجات بلدهم التراثية وتشجيع أصحاب الفنون والحرف اليدوية علي الإبداع والتجويد.

وأشادت جامع بالدور الكبير الذي قام به الإعلام في نقل فاعليات المعرض وقصص نجاح العارضين والترويج لهذا القطاع الحرفي الهام وتشجيع الشباب علي ريادة الأعمال والتشغيل الذاتي وتطوير قدراتهم الفنية والحرفية والتدريب علي هذه الفنون التراثية النادرة واتقانها لتكون مصدر للموارد الاقتصادية لهم وللدولة.