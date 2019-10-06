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وزارة الهجرة تدعو المصريين لزيارة معرض تراثنا تزامنا مع انتصارات أكتوبر

الأحد، 06 أكتوبر 2019 02:00 م
وزارة الهجرة تدعو المصريين لزيارة معرض تراثنا تزامنا مع انتصارات أكتوبر معرض تراثنا
كتب محمود راغب

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حرصت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، على زيارة معرض "تراثنا" الذى ينظمه جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة الدكتورة نيفين جامع، فى حضور  وزيرة التخطيط، حيث افتتح المعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمشاركة 500 عارض لكافة الحرف اليدوية، فى الفترة من 2 إلى 6 أكتوبر الجارى.

من جانبها، أشادت الوزيرة بتنظيم معرض تراثنا وما يضمه من الصناعات والحرف التراثية المصرية المختلفة، التى تشكل جزءا كبيرا من ثقافة وهوية هذا الشعب وعراقته الممتدة عبر العصور، فى تشجيع ودعم مباشر للقائمين على هذه الحرف والتأكيد بأن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على السير قدما نحو فتح أفاق أوسع للصناعات المصرية، خاصة ما يرتبط منها بتراثنا العريق.

وهنأت وزيرة الهجرة الدكتورة نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة على تنظيم معرض تراثنا بهذه الجودة العالية، وحرصها على مشاركة مختلف الفئات فى هذا الحدث خاصة أبناءنا من ذوى القدرات الخاصة، الذين أضافوا لمسة فنية ونوعية بأعمالهم الرائعة.

وجددت الوزارة دعوتها للمصريين بالخارج للتعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة الدكتورة نيفين جامع، حول تنظيم معارض للحرف اليدوية والتراثية المصرية فى مختلف دول العالم؛ للتعريف بقيمة هذه المنتجات والترويج لها وفتح أسواق خارجية لهذه الحرف التراثية.

كما دعت وزيرة الهجرة جميع المصريين لزيارة معرض تراثنا فى يومه الأخير، والذى يتزامن مع احتفالات انتصارات أكتوبر المجيدة؛ حتى يتعرفوا على الصناعات والحرف التراثية المصرية المتعددة، حيث يعد معرض تراثنا أكبر معرض لأصحاب الحرف اليدوية والتراثية فى مصر، يقيمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ويضم المعرض عددا من الحرف والصناعات منها: الكليم اليدوي، التلى، مفروشات أخميم، إكسسوار حريمي، منتجات نحاسية، منتجات زجاجية، منتجات التطريز على القماش، تابلوهات، خيامية، صدف، وحدات إضاءة، سجاد يدوي، خزف، مفروشات، جلود، صوانٍ وتحف خشبية، منتجات سيناء، وكذلك الخوص، وغيرها من المنتجات التى تزخر بها الثقافة والتراث المصريّ.


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