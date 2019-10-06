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وزارة السياحة تدرب أكثر من 12 ألف عامل بالقطاع.. من الطهاة لأصحاب الحناطير

الأحد، 06 أكتوبر 2019 02:00 ص
وزارة السياحة تدرب أكثر من 12 ألف عامل بالقطاع.. من الطهاة لأصحاب الحناطير وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط
كتبت آمال رسلان

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وضعت وزارة السياحة منذ ما يقرب من العام مبدأ "رفع جودة الخدمات السياحية" لزيادة أعداد السائحين وترك تجربة إيجابية لدى الزوار، ولأن العنصر البشرى هو الأهم فى منظومة السياحة بدأت الوزارة فى تدريبات عاجلة للعاملين بالقطاع فى كافة التخصصات.

وقالت الوزارة إنها وضعت استراتيجية متوسطة الأجل لمدة خمس سنوات 2018/2023 لتنمية الموارد البشرية لقطاع السياحة المصرى، وذلك بالتعاون مع مشروع إصلاح التعليم الفنى واتحاد الغرف السياحية، حيث تم وضع خطة تنفيذية للاستراتيجية وبدأت بالفعل، وتم إنجاز جزء كبير من التدريبات، والتى تجاوزت 12 ألف عامل.

1 - نجحت الوزارة فى إتمام تدريب 7093 عاملا بقطاع السياحة منهم عدد من الإناث.

2 - شملت التدريبات التخصصات فى الصحة وسلامة الغذاء، التجهيز والتحضير، الأغذية والمشروبات، الإنقاذ والإسعافات الأولية، الإشراف الداخلى، المكاتب الأمامية.

3 - تم تدريب 1500 من أصحاب الدواب والحناطير على كيفية العناية بالدواب وتقليل الممارسات السلبية، وتم ربط حصول صاحب "الحنطور" على الترخيص بالحصول على الدورة.

4 - تدريب 88 من مندوبى الشركات السياحية الراغبين فى الحصول على تراخيص مزاولة المهنة من الوزارة، وربط الحصول على الترخيص بشرط إتمام الدورة التدريبية.

5 - تدريب 70 مرشدا سياحيا على الإرشاد البيئى بالتعاون مع وزارة البيئة وقطاع الرقابة على الشركات والمرشدين.

6 - منح الترخيص لعدد 35 مرشدا بيئيا لأول مرة وذلك لتشجيع التنوع فى المنتج السياحى المصرى.

7 - تدريب 1400 عاملا على فنون قيادة المركبات السياحية من خلال مركز القيادة الآمنة التابع للإتحاد المصرى للغرف السياحية.

8 - تدريب 60 من الطهاة العاملين بفنادق محافظة البحر الأحمر على يد أحد أشهر الطهاة الصينيين على فنون الطهى الصينى.

9 - تدريب 3027 من مدربى ومرشدى الغوص والسنوركل والمديرين الفنيين لمراكز الغوص واليخوت لرفع كفاءة مراكز الغوص

 


السياحة

طهاة

الحناطير

اتحاد الغرف السياحية

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