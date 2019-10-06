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وزارة التخطيط تطلق غدا برنامج إدارة الأعمال التنفيذى للقيادات

الأحد، 06 أكتوبر 2019 11:51 ص
وزارة التخطيط تطلق غدا برنامج إدارة الأعمال التنفيذى للقيادات وزارة التخطيط
كتبت ريهام الباشا

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تطلق غدا وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري برنامج إدارة الأعمال التنفيذى للقيادات بالتعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية وجامعة شيكاغو بوث بمدينة الجونة، والذي يُعد الأول من نوعه في إدارة الأعمال التنفيذي وذلك في إطار اتفاقية التعاون المُوقعة بين مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، وجامعة شيكاغو بوث بالولايات المتحدة الأمريكية وبالشراكة مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري

وأشارت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إلي أن الشراكة بين وزارة التخطيط ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية تعد نموذجًا ممتازًا بين القطاعين العام والخاص، مضيفة أن البرنامج يأتي في إطار الحرص علي النهوض بمستويات العمل الإداري والمجتمعي بمصر، وذلك لمواكبة حركة التطور العلمي في كل المجالات، موضحة أن البرنامج يهدف إلى دعم القيادات العليا والكوادر الحكومية، نواب الوزراء ،والتنفيذيين بمصر.

وأكدت الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة، أنه تم إرسال خطابات ترشيح للبرنامج لكل الوزارات، والجهات المعنية حيث تم اختيار 22 عضوًا للمشاركة بالبرنامج وفقًا لآليات التقييم والاختيار، موضحة أن المشاركين خضعوا إلى تدريب "أون لاين" حول دراسات مالية مضيفة أن التدريب بالجونة سيستمر في الفترة من 7 أكتوبر الجارى وحتى 20 من الشهر ذاته.

جدير بالذكر أن برنامج إدارة الأعمال التنفيذى بالجونة هو برنامج تعليمي تنفيذي يُعقد مرة كل عام لمدة أربعة عشرة يومًا بداية من العام الجاري 2019 وحتى عام 2021، وسيقدم المادة العلمية بالبرنامج أساتذة كلية بوث لدراسة التحديات والتغيرات المستجدة في عالم الأعمال، وسيقوم البرنامج بدمج التعليم التقليدي والتجريبي.

كما يساعد البرنامج في توسيع دوائر التواصل والتأثير المهني للمشاركين، ويتضمن البرنامج دراسة عدد من المواد الهامة على رأسها أهمية تعزيز الشراكة بين قطاعى العام والخاص، وأهمية الابتكار والنمو في مجالات التطور التكنولوجي، وكيفية إدارة الأزمات الاقتصادية.


وزارة التخطيط

التنمية المستدامة

رؤية مصر 2030

مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية

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