واشنطن بوست: الأزمات تلاحق مرشحى الحزب الديمقراطى 2020 ..والمستفيد ترامب

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن أحداث الأسبوعين الماضيين فى الولايات المتحدة خلقت حالة من عدم اليقين بالنسبة للحزب الديمقراطى الذى يسعى لاختيار مرشح لانتخابات الرئاسة 2020، وذلك بعد تعرض أكبر جامع للتبرعات وأحد أبرز المرشحين، بيرنى ساندرز لنوبة قلبية نقل على إثرها إلى المستشفى، وبعد تورط جو بايدن وابنه فى تحقيق المساءلة الخاص بالمكالمة مع رئيس أوكرانيا، ومواجهة المرشحة الوحيدة التى اكتسبت زخما، شكوكاً متواصلة بين بعض قادة الحزب بأنها أكثر ليبرالية للفوز في الانتخابات العامة.

وأوضحت الصحيفة أن حالة عدم اليقين سيطرت على الحزب الديمقراطى الذى يسعى جاهدا لهزيمة الرئيس دونالد ترامب العام المقبل وسط مخاوف عميقة من أي خطوة خاطئة تخاطر بإعادة انتخاب رئيس يراه العديد من الديمقراطيين غير مؤهل بشكل خطير للمنصب.

وازدادت المخاوف في الأيام الأخيرة من أن قائمة الديمقراطيين المحتملة قد ضعفت بسبب الأحداث الخارجة عن سيطرة المرشحين إلى حد كبير. وتعهد السناتور بيرني ساندرز، بالعودة السريعة إلى الحملة الانتخابية بعد مغادرته المستشفى يوم الجمعة ، لكن لم يكن واضحًا ما إذا كان المرشح البالغ من العمر 78 عامًا يمكنه تكرار جدول سفره المحموم في السابق.

وواجه نائب الرئيس السابق جو بايدن ، الذي أمضى معظم السباق متصدرا استطلاعات الرأي ، هجمات يومية من ترامب ، بسبب مزاعم لا أساس لها إلى حد كبير حول تعاملات ابنه هانتر التجارية الخارجية ، مما يسلط الضوء على نقاط الضعف المحتملة للمرشح الذي يرى كثيرون أنه الأفضل والأوفر حظا لهزيمة ترامب.

ونقلت الصحيفة عن السيناتور السابقة باربرا بوكسر (كاليفورنيا) قولها "هذا أكثر جنونًا من معظم السباقات.. يمكن أن يحدث أي شيء"

كشفت المقابلات التي أجريت مع أكثر من عشرين من القادة الديمقراطيين وكبار الاستراتيجيين والمسئولين المنتخبين السابقين أن معظمهم ما زالوا لا يستطيعون معرفة إلى أى مدى يمكن أن تحول الأحداث السباق، وفى أى اتجاه.

لكنهم يشيرون إلى العديد من العوامل المثيرة للقلق ، بما في ذلك الأسئلة حول ما إذا كان بايدن مهيئ لشن دفاع فعال ضد هجمات ترامب وما إذا كانت السناتور اليزابيث وارن (ديمقراطية) قد تنفر الناخبين المعتدلين والمانحين إذا كانت هي المرشحة. يخشى البعض من أن المشاكل الصحية لساندرز قد سلطت الأضواء على مدى تأثير السن المتقدمة للمتنافسين ، وجميعهم في السبعينات. أعرب آخرون عن شكوكهم في أن أي ديمقراطي قادر على المنافسة ضد قدرة ترامب التي لا تضاهى على تحويل تركيز الجمهور.