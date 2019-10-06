سوبر كورة
Ads
الإثنين، 07 أكتوبر 2019 12:51 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار عالمية

واشنطن بوست: الأزمات تلاحق مرشحى الحزب الديمقراطى 2020 ..والمستفيد ترامب

الأحد، 06 أكتوبر 2019 05:39 م
واشنطن بوست: الأزمات تلاحق مرشحى الحزب الديمقراطى 2020 ..والمستفيد ترامب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
كتبت رباب فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن أحداث الأسبوعين الماضيين فى الولايات المتحدة خلقت حالة من عدم اليقين بالنسبة للحزب الديمقراطى الذى يسعى لاختيار مرشح لانتخابات الرئاسة 2020، وذلك بعد تعرض أكبر جامع للتبرعات وأحد أبرز المرشحين، بيرنى ساندرز لنوبة قلبية نقل على إثرها إلى المستشفى، وبعد تورط جو بايدن وابنه فى تحقيق المساءلة الخاص بالمكالمة مع رئيس أوكرانيا، ومواجهة المرشحة الوحيدة التى اكتسبت زخما، شكوكاً متواصلة بين بعض قادة الحزب بأنها أكثر ليبرالية للفوز في الانتخابات العامة.

وأوضحت الصحيفة أن حالة عدم اليقين سيطرت على الحزب الديمقراطى الذى يسعى جاهدا لهزيمة الرئيس دونالد ترامب العام المقبل وسط مخاوف عميقة من أي خطوة خاطئة تخاطر بإعادة انتخاب رئيس يراه العديد من الديمقراطيين غير مؤهل بشكل خطير للمنصب.

 وازدادت المخاوف في الأيام الأخيرة من أن قائمة الديمقراطيين المحتملة قد ضعفت بسبب الأحداث الخارجة عن سيطرة المرشحين إلى حد كبير. وتعهد السناتور بيرني ساندرز، بالعودة السريعة إلى الحملة الانتخابية بعد مغادرته المستشفى يوم الجمعة ، لكن لم يكن واضحًا ما إذا كان المرشح البالغ من العمر 78 عامًا يمكنه تكرار جدول سفره المحموم في السابق.

وواجه نائب الرئيس السابق جو بايدن ، الذي أمضى معظم السباق متصدرا استطلاعات الرأي ، هجمات يومية من ترامب ، بسبب مزاعم لا أساس لها إلى حد كبير حول تعاملات ابنه هانتر التجارية الخارجية ، مما يسلط الضوء على نقاط الضعف المحتملة للمرشح الذي يرى كثيرون أنه الأفضل والأوفر حظا لهزيمة ترامب.

ونقلت الصحيفة عن السيناتور السابقة باربرا بوكسر (كاليفورنيا) قولها "هذا أكثر جنونًا من معظم السباقات.. يمكن أن يحدث أي شيء"

 كشفت المقابلات التي أجريت مع أكثر من عشرين من القادة الديمقراطيين وكبار الاستراتيجيين والمسئولين المنتخبين السابقين أن معظمهم ما زالوا لا يستطيعون معرفة إلى أى مدى يمكن أن تحول الأحداث السباق، وفى أى اتجاه.

 لكنهم يشيرون إلى العديد من العوامل المثيرة للقلق ، بما في ذلك الأسئلة حول ما إذا كان بايدن مهيئ لشن دفاع فعال ضد هجمات ترامب وما إذا كانت السناتور اليزابيث وارن (ديمقراطية) قد تنفر الناخبين المعتدلين والمانحين إذا كانت هي المرشحة. يخشى البعض من أن المشاكل الصحية لساندرز قد سلطت الأضواء على مدى تأثير السن المتقدمة للمتنافسين ، وجميعهم في السبعينات. أعرب آخرون عن شكوكهم في أن أي ديمقراطي قادر على المنافسة ضد قدرة ترامب التي لا تضاهى على تحويل تركيز الجمهور.

 

 

 


ترامب

الديمقراطيين

الانتخابات الرئاسية 2020

ساندرز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى اليوم الاحد 6 / 10 / 2019

جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى اليوم الاحد 6 / 10 / 2019

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

فيديو.. الأسمرات جنة الغلابة.. حكايات الأهالى مع حياتهم الجديدة

فيديو.. الأسمرات جنة الغلابة.. حكايات الأهالى مع حياتهم الجديدة

قرية الياسمين.. أرض تصدير العطور والجمال من مصر للعالم.. فيديو

قرية الياسمين.. أرض تصدير العطور والجمال من مصر للعالم.. فيديو

اليوم السابع.. السيسي يقدم رسائل النصر فى الذكرى الـ46 لملحمة العبور

اليوم السابع.. السيسي يقدم رسائل النصر فى الذكرى الـ46 لملحمة العبور

الآلاف يتظاهرون فى باريس ضد قانون التخصيب للعازبات والمثليات

الآلاف يتظاهرون فى باريس ضد قانون التخصيب للعازبات والمثليات

صور.. المصريون بنيوريوك يحتفلون بذكرى انتصارات أكتوبر ويدعمون الرئيس والجيش

صور.. المصريون بنيوريوك يحتفلون بذكرى انتصارات أكتوبر ويدعمون الرئيس والجيش

غرائب الدورى المصري.. سبايدر مان يظهر فى مباراة الطلائع وبيراميدز "فيديو"

غرائب الدورى المصري.. سبايدر مان يظهر فى مباراة الطلائع وبيراميدز "فيديو"

تغييرات بالجملة فى تشكيل الزمالك أمام نادى مصر بسبب الغيابات والمستبعدين.. الونش يجاور عبد السلام فى الدفاع.. زيزو وأوباما بدلاً من حامد وساسى فى الوسط.. كريم بامبو يعود بعد غياب.. وعمر السعيد يقود الهجوم

تغييرات بالجملة فى تشكيل الزمالك أمام نادى مصر بسبب الغيابات والمستبعدين.. الونش يجاور عبد السلام فى الدفاع.. زيزو وأوباما بدلاً من حامد وساسى فى الوسط.. كريم بامبو يعود بعد غياب.. وعمر السعيد يقود الهجوم

غدا.. أولى جلسات محاكمة جدة الطفلة جنة بتهمة تعذيب حفيدتها بالدقهلية

غدا.. أولى جلسات محاكمة جدة الطفلة جنة بتهمة تعذيب حفيدتها بالدقهلية

وولفرهامبتون يسعد ليفربول بإسقاط مانشستر سيتي في عقر داره.. الذئاب تلتهم كتيبة جوارديولا بثنائية مثيرة.. السماوي يبتعد بفارق 8 نقاط عن ليفربول متصدر الدوري الانجليزي.. 3 أرقام سلبية للسماوي بعد الهزيمة الثانية

وولفرهامبتون يسعد ليفربول بإسقاط مانشستر سيتي في عقر داره.. الذئاب تلتهم كتيبة جوارديولا بثنائية مثيرة.. السماوي يبتعد بفارق 8 نقاط عن ليفربول متصدر الدوري الانجليزي.. 3 أرقام سلبية للسماوي بعد الهزيمة الثانية

الداخلية العراقية: مقتل 104 وإصابة أكثر من 6000 فى اضطرابات البلاد

الداخلية العراقية: مقتل 104 وإصابة أكثر من 6000 فى اضطرابات البلاد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة