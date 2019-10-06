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هيئة الانتخابات التونسية: 6.85% نسبة المشاركة فى الانتخابات التشريعية حتى الآن

الأحد، 06 أكتوبر 2019 02:18 م
هيئة الانتخابات التونسية: 6.85% نسبة المشاركة فى الانتخابات التشريعية حتى الآن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، نبيل بفون
أ.ش.أ

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أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، نبيل بفون، أن نسبة إقبال الناخبين على مراكز الاقتراع في الانتخابات التشريعية بلغت 6.85% حتى منتصف نهار اليوم، الأحد.

وقال بفون -في مؤتمر صحفي- إن نسبة الإقبال على التصويت بالدوائر الانتخابية بالخارج بلغت حتى منتصف نهار اليوم الثالث من التصويت 6ر8%، داعيا التونسيين بالخارج والداخل إلى التوجه إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم والمشاركة في رسم مسار بلادهم السياسي.

وكانت مراكز الاقتراع بالخارج قد فتحت أبوابها أمام الناخبين أول أمس الجمعة، ليستمر التصويت لمدة 3 أيام، بينما بدأ التصويت داخل تونس صباح اليوم ولمدة يوم واحد في ثاني انتخابات تشريعية تشهدها البلاد منذ إقرار دستور جديد عام 2014، ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت في هذه الانتخابات 7 ملايين و65 ألفا و307 ناخبين.


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