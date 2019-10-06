هيئة الإنتخابات التونسية: 23.5 % نسبة المشاركة فى الانتخابات التشريعية حتى الآن

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أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية أن نسبة إقبال الناخبين على مراكز الاقتراع في الانتخابات التشريعية بلغت 23.5 % حتى الساعة الثانية والنصف ظهر اليوم ،الأحد.

وأوضحت الهيئة - في مؤتمر صحفي - أن نسبة الإقبال على التصويت بالدوائر الانتخابية بالخارج بلغت حتى الساعة الثالثة عصر اليوم الثالث من التصويت 12% بواقع 46 ألفا و444 ناخبا.

وكانت مراكز الاقتراع بالخارج فتحت أبوابها أمام الناخبين أول أمس ، الجمعة ، ويستمر التصويت لمدة 3 أيام، بينما فتحت مراكز الاقتراع أبوابها داخل تونس صباح اليوم للتصويت في ثاني انتخابات تشريعية تشهدها البلاد منذ إقرار دستور جديد عام 2014، ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت في هذه الانتخابات 7 ملايين و65 ألفا و307 ناخبين.