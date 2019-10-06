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هيئة الإنتخابات التونسية: نسبة المشاركة فى الانتخابات التشريعية بلغت 41.3 %

الأحد، 06 أكتوبر 2019 10:02 م
هيئة الإنتخابات التونسية: نسبة المشاركة فى الانتخابات التشريعية بلغت 41.3 % الانتخابات التونسية
أ ش أ

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أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، نبيل بفون، أن نسبة إقبال الناخبين على مراكز الاقتراع في الانتخابات التشريعية بلغت 3ر41 % داخل تونس، و4ر16% بالدوائر الانتخابية بالخارج.

وقال بفون - في مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم /الأحد/ - إنه تم البدء في عملية فرز الأصوات فور إغلاق مراكز الاقتراع في تمام الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات التشريعية في موعد أقصاه 10 أكتوبر الجاري، على أن يكون التصريح بالنتائج النهائية يوم 13 نوفمبر المقبل، وفق الجدول الزمني الرسمي الذي أعلنته هيئة الانتخابات.

ويبلغ عدد القوائم المرشحة في الانتخابات التشريعية 1507 قوائم، وتتنافس على 217 مقعدا في مجلس نواب الشعب للمدة النيابية 2019 - 2024.

ويتولى الحزب الفائز بأكبر عدد من مقاعد البرلمان تشكيل الحكومة في مدة زمنية لا تتجاوز الشهرين، على أن يصادق عليها البرلمان بأغلبية 109 أصوات.

 

 


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