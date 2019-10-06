هطول أمطار خفيفة على مدينة الغردقة ..صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

شهدت مدينة الغردقة، اليوم الأحد، هطول أمطار خفيفة على بعض المناطق المتفرقة، مصحوبة بتكاثر مع السحب والغيوم على معظم مدن محافظة البحر الأحمر.

من جانبها أعلنت محافظة البحر الأحمر، على اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة، للتعامل مع أى أحداث طارئة، كما أعلنت إدارة المرور مضاعفة الخدمات المرورية والإشارات الضوئية على طول الطرق، حفاظا على أرواح المواطنين.

وكانت أكدت محافظة البحر الأحمر، أن هيئة الأرصاد الجوية أعلنت عن ظهور سحب منخفضة إلى متوسطة على شمال وجنوب المحافظة، مما يؤدى لإحتمال سقوط أمطار خفيفة.



هطول امطار خفيفة بالغردقة



غيوم وسحب بسماء الغردقة