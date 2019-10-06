سوبر كورة
Ads
الأحد، 06 أكتوبر 2019 03:00 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

نيويورك تايمز: نتائج محادثات واشنطن وبيونج يانج كانت متوقعة رغم تفاؤل ترامب

الأحد، 06 أكتوبر 2019 01:21 م
نيويورك تايمز: نتائج محادثات واشنطن وبيونج يانج كانت متوقعة رغم تفاؤل ترامب دونالد ترامب و كيم جونج أون
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اعتبرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، اليوم الأحد، أن نتائج محادثات العمل التى جرت يوم أمس بين واشنطن وبيونج يانج، وشهدت فشلا وانهيارا أعلنته الأخيرة بعد ساعات من انتهاء المفاوضات، كانت مُتوقعة إلى حد كبير. 
 
واستهلت الصحيفة، فى تعليق لها بهذا الشأن، نشرته على موقعها الإلكترونى، بقول إن هذا التوقع جاء على الرغم من التصريحات المتفائلة للرئيس دونالد ترامب بشأن علاقته بالزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون، وما سماه بـ"رسائل كيم الجميلة" إليه، إلا أن الطرف الآخر سارع فى المقابل بإجراء تجارب جديدة لصواريخه، وكذلك أضاف إلى مخزونه من الوقود النووى.
 
وأوضحت الصحيفة،" أن المسئولين فى الإدارة الأمريكية لطالما كافحوا لإعادة كوريا الشمالية إلى دوائر النقاش المثمر دون الاضطرار إلى التخلى عن الكثير من العقوبات التى من الممكن أن تفقدها إدارة ترامب فى جولات التفاوض".
 
وأبرزت الصحيفة، وفقا لتصريحات بعض المسئولين فى الإدارة الأمريكية، أن أحد أهداف المحادثات الأخيرة مع بيونج يانج هو اختبار مقترحات جديدة تقضى بالتجميد المؤقت للنشاط النووي، بحيث لا تزداد قدرات كوريا الشمالية مع استمرار المحادثات..غير أن فشل ترامب فى التفاوض بشأن هذا التجميد عندما التقى كيم للمرة الأولى فى سنغافورة فى يونيو 2018 - وهو أول اجتماع بين رئيس أمريكى وزعيم كورى شمالى – كشف عيبًا رئيسيًا فى منهجه التفاوضي.
 
وقالت (نيويورك تايمز) إنه لم يكن من الواضح إعلاميا ما إذا كانت المحادثات الأخيرة تطرقت بالفعل إلى هذه المقترحات أو غيرها .. حيث إن كبير المفاوضين فى وزارة الخارجية الأمريكية ستيفن بيجون أعلن القليل عن تفاصيل المقترحات الأمريكية، بخلاف التوضيح بأنها انطوت على نهج "الخطوة خطوة" من أجل نزع السلاح النووى والعزوف عن نهج إستراتيجية "الكل أو اللا شيء" التى طالما استخدمها الرئيس ترامب. 
 
ففى سنغافورة قبل 15 شهرًا، أعلن ترامب ثقته فى أن عملية نزع السلاح النووى سوف تسير على قدم وساق فى غضون ستة أشهر.. وهذا ما لم يحدث حتى الآن.
 
وفى الأيام الأخيرة، قدم مستشار الأمن القومى السابق لترامب جون بولتون تقييماً لاذعا لنهج ترامب فى التعامل مع ملف كوريا الشمالية، وقال إن كيم ليس لديه أية نية للتخلى عن أسلحته، وهو تقييم يتوافق إلى حد كبير مع سنوات من تقديرات المخابرات الأمريكية التى تعود إلى ما قبل انتخاب ترامب.. وأضاف بولتون - فى هذا الشأن - أن الولايات المتحدة لم تجن أية فائدة من مفاوضاتها مع الشمال. 
 
وتعليقا على ذلك، قالت الصحيفة الأمريكية إن ترامب استبعد بولتون من المحادثات فى نهاية فترة وجوده فى منصبه لاعتقاده على ما يبدو بأن وجهات نظر بولتون "المتشددة" ربما تؤدى إلى صراع جديد أكثر من التوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض.
 

المباحثات النوويه

امريكا

كوريا الشماليه

دونالد ترامب

كيم جونج اون

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأهلى يحتفل بذكرى نصر أكتوبر : 46 عاماً على أعظم حرب

الأهلى يحتفل بذكرى نصر أكتوبر : 46 عاماً على أعظم حرب

انتصار السيسي: المصريون قدموا فى 6 أكتوبر 1973 نموذجا لا ينسى فى التضحية

انتصار السيسي: المصريون قدموا فى 6 أكتوبر 1973 نموذجا لا ينسى فى التضحية

السولية يتواجد فى معسكر منتخب مصر غداً رغم الإصابة

السولية يتواجد فى معسكر منتخب مصر غداً رغم الإصابة

حرب أكتوبر.. شهداء ضحوا بدمائهم فى سبيل الحفاظ على الوطن 1973 / 2019.. صور

حرب أكتوبر.. شهداء ضحوا بدمائهم فى سبيل الحفاظ على الوطن 1973 / 2019.. صور

تريزيجيه " أب " لأول مرة قبل انضمامه لمعسكر المنتخب

تريزيجيه " أب " لأول مرة قبل انضمامه لمعسكر المنتخب

سوبر كورة .. عقاب جماعى للاعبى الأهلى بعد خماسية أسوان

سوبر كورة .. عقاب جماعى للاعبى الأهلى بعد خماسية أسوان

الأهلى يبحث برنامج فترة التوقف.. ويهنئ الدوليين

الأهلى يبحث برنامج فترة التوقف.. ويهنئ الدوليين

صحيفة إيطالية تبرز العثور على معبد بطليموس الرابع: الاكتشافات بمصر لا تنتهى

صحيفة إيطالية تبرز العثور على معبد بطليموس الرابع: الاكتشافات بمصر لا تنتهى

المالية تصدر منشورا بالالتزام بسرعة تطبيق زيادات الحد الأدنى للأجور

المالية تصدر منشورا بالالتزام بسرعة تطبيق زيادات الحد الأدنى للأجور

افتتاح محطة التوقف النهائية لمشروع "مواصلات مصر" بمدينة أكتوبر

افتتاح محطة التوقف النهائية لمشروع "مواصلات مصر" بمدينة أكتوبر

أوبزرفر: جونسون يواجه السجن حال رفض تسليم رسائل خاصة بعلاقته بصديقة أمريكية

أوبزرفر: جونسون يواجه السجن حال رفض تسليم رسائل خاصة بعلاقته بصديقة أمريكية

اتحاد الكرة يضع شروطا لحضور قرعة كأس مصر غداً .. تعرف عليها

اتحاد الكرة يضع شروطا لحضور قرعة كأس مصر غداً .. تعرف عليها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة