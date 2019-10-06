نشر قيم "المواطنة والانتماء والتسامح" بدير ابوحنس بالمنيا

كتب فريق المحافظات

تواصل محافظة المنيا تنفيذ فعاليات برنامج " تعزيز المواطنة " والذى تم اطلاقه فى نسخته الثانية بعدد من القرى الأكثر احتياجا لتقديم الأنشطة والفعاليات التوعوية والتثقيفية فى الفترة من27 يوليو 2019 وحتى 30 يونيو2020، حيث استهدف البرنامج قرية ديرابوحنس بمركز ملوي.

قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا إن الهدف من تلك الأنشطة نشر الوعى الثقافي، الذى يُعد ركيزة فى بناء الإنسان وتنمية المجتمع، وأحد محاور خطة التنمية المستدامة التى تتبناها الدولة، لافتاً إلى أن الجهات المشاركة فى الفعاليات ستواصل تقديم خدماتها وأنشطتها بالقرى المستهدفة فى إطار الخطة الإستراتيجية للمحافظة والتى قوامها الأساسى بناء الإنسان و تعزيز العمل والبناء والتنمية ودمج جميع عناصر المجتمع وإعادة قوافل التنوير والثقافة فى كل المجالات.

وأضاف أن البرنامج يتم تنظيمه بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة وجامعة المنيا وعدد من مديريات الخدمات والمجلس القومى للمرأة ، حيث تستهدف أنشطة وفعاليات البرنامج 44 قرية بمراكز المحافظة من الأكثر احتياجا ،بهدف تعزيز قيم المواطنة وقبول الأخر ودمج عناصر المجتمع.

ونفذت الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرية الشباب بالمنيا ندوة تثقيفية تحت عنوان "المواطنة والانتماء والتسامح " بمركز شباب أبوحنس وبمشاركة عدد من أبناء القرية.

قال مندى عكاشة، مدير المديرية، إن هذا اللقاء يأتى تنفيذه ضمن سلسلة البرنامج الموحد بعنوان " المواطنة والانتماء والتسامح " والذى يتضمن عدة محاور منها التعايش السلمى والموطنة فى الأديان، ونبذ العنف والتطرف، وقبول الرأى والرأى الآخر، ومواجهة الإرهاب والأفكار المغلوطة والهدامة للمجتمع.

حاضر فى اللقاء الشيخ محمد صابر، مدير عام منطقة وعظ المنيا و رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، والقس أغسطينوس كاهن كنيسة مارى جرحس.