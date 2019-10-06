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ضمن فعاليات العيد القومى الأربعين لمدينة 6 أكتوبر..

نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية يفتتح المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين

الأحد، 06 أكتوبر 2019 01:24 م
نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية يفتتح المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
كتب أحمد حسن

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افتتح المهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، المركز التكنولوجي الثانى لخدمة المواطنين فيما يخص خدمات مرفق المياه والصرف الصحى (مركز تحصيل المياه فرع المحور)، وذلك بحضور المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس شريف الشربينى، رئيس الجهاز، ووكيلى مجلس الامناء وبعض الأعضاء. 
 
وقال المهندس شريف الشربينى: يحتوى المركز التكنولوجي لمرفق المياه والصرف على عدد 3 شبابيك تحصيل وعدد 2 مكتب تعاقدات وقسم للعدادات وقسم للتحصيل وقسم للمراجعين ومكتب استعلامات ومكتب للشكاوى، ويعمل المركز بقوة 30 فردا بخلاف المحصلين والقراء، ويخدم المركز المناطق التالية:- القطاع الشمالي والقطاع الشرقي والأحياء السكنية من12:7. 
 
وأوضح أنه تيسيرا على المواطنين تم إطلاق خدمة دفع فواتير المياه عن طريق شركة فورى .
 
 
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عبد المطلب ممدوح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

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المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين

 


وزاره الاسكان

المدن الجديده

مدينه 6 اكتوبر

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