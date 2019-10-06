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موجز المحافظات.. أولى جلسات محاكمة جدة الطفلة جنة غدا بتهمة تعذيب حفيدتها

الأحد، 06 أكتوبر 2019 09:07 م
موجز المحافظات.. أولى جلسات محاكمة جدة الطفلة جنة غدا بتهمة تعذيب حفيدتها الطفلة جنة

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نشر "اليوم السابع" عددًا من الأخبار المهمة اليوم الأحد على مدار الساعات الماضية فى مختلف المحافظات، وأهمها:

غدا.. أولى جلسات محاكمة جدة الطفلة جنة بتهمة تعذيب حفيدتها بالدقهلية

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صور.. محافظوا ومدراء 9 محافظات يضعون أكاليل الزهور على نُصب الجندى المجهول

محافظ المنيا يضع إكليل الزهور
محافظ المنيا يضع إكليل الزهور

محافظ الدقهلية يحيل 167 مسئولا وموظفا بالوحدات المحلية والخدمية للتحقيق

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محافظ كفر الشيخ يحيل 10 أطباء وصيادلة للتحقيق لتغيبهم عن العمل

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أهالى الأقصر يتوافدون للحاق بقطار "التأمين الصحى الشامل".. بدء تسجيل الأسر فى منظومة الوحدات الصحية المجهزة.. ومديرية الصحة تقدم دورات لتثقيف الأهالى.. ووكيل الصحة: حرصنا على توعية المواطنين بالأوراق المطلوبة

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الكشف بالمجان على مرضى السكر والكلى بمستشفى الأزهر بأسيوط.. غدا

اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط
اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط

"تسمم الفسيخ" ينتشر وسط حملات رقابية لمواجهته.. ارتفاع عدد حالات الإصابة بالإسكندرية لـ59.. و12 مواطنا يتعرضون للتسمم فى الشرقية بينهم طفلين.. ومحافظ الشرقية: تكثيف الرقابة على محلات الأسماك حفاظا على المواطنين

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صور.. تنظيم رائع وحضور كبير لسباق الهجن بجنوب سيناء.. ملاك الأبل: اهتمام الدولة برياضة سباقات الهجن رفع أسعارها لتقفز لسقف المليون..الهجانة يتنافسون على اقتناء السلالات القوية..ويلاحقون كل جديد فى عالم سباقاتها

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صور.. محافظ جنوب سيناء يستقبل سفير دولة أوكرانيا

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