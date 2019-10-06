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موجز أخبار الاقتصاد المصرى اليوم الأحد 6-10-2019.. نمو ناتج قناة السويس

الأحد، 06 أكتوبر 2019 09:15 م
موجز أخبار الاقتصاد المصرى اليوم الأحد 6-10-2019.. نمو ناتج قناة السويس قناة السويس
كتب عبد الحليم سالم

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