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ممثلة بعثة كارتر لمراقبة الانتخابات التشريعية بتونس تشيد باحترام المعايير

الأحد، 06 أكتوبر 2019 01:05 م
ممثلة بعثة كارتر لمراقبة الانتخابات التشريعية بتونس تشيد باحترام المعايير انتخابات تونس
كتبت – هناء أبو العز

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قالت كارين أبوزيد، عضو قيادة بعثة مركز كارتر لمتابعة الانتخابات التشريعية بتونس، فى مؤتمر صحفى صباح اليوم الأحد، إنها متفاجئة من حسن تنظيم الانتخابات فى تونس واحترامها للمعايير .
 
جاء ذلك خلال متابعتها سير الاقتراع فى 3 مراكز اقتراع وتلقت تقارير عن سير الانتخابات فى 35 مركز، حسبما أفادت وكالة أنباء تونس أفريقيا الرسمية.
 
وكانت مراكز مراكز الاقتراع في الانتخابات التشريعية فى تونس قد فتحت أبوابها، صباح الأحد، ولمدة 3 أيام، وتنطلق العملية الانتخابية داخل تونس فى 27 دائرة انتخابية، بعد أن بدأت الجمعة فى 6 دوائر بالخارج، وبموجبها سيتشكل المشهد النيابى الجديد والثانى فى تاريخ البلاد منذ احتجاجات 2010 التى أطاحت الرئيس الراحل زين العابدين بن على.
 
وسيتم الإعلان عن النتائج الأولية يوم 10 أكتوبر 2019، على أن تعلن النتائج النهائية يوم 13 نوفمبر المقبل، وفق الأجندة الرسمية التى كشفت عنها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
 
وكانت الحملة الانتخابية للتشريعية قد انطلقت يوم 14 سبتمبر الماضي بالتزامن مع يوم الصمت الانتخابى للانتخابات الرئاسية فى دورتها الأولى، وامتدت على مدى 21 يوما.
 
ويبلغ عدد الناخبين المسجلين للانتخابات التشريعية والرئاسية 7 ملايين و65 ألفا و307 ناخبين، منهم مليون و885 ألف مسجل جديد، أما العدد الإجمالى لمكاتب الاقتراع فيبلغ 13830 مكتبا داخل تونس وخارجها.
 

تونس

بعثة كارتر

مراقبة الانتخابات التونسية

الانتخابات التشريعية

انتخابات تونس

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