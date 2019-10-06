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مقتل 4 أشخاص وإصابة 5 فى إطلاق نار ببار بمدينة كنساس الأمريكية

الأحد، 06 أكتوبر 2019 12:57 م
مقتل 4 أشخاص وإصابة 5 فى إطلاق نار ببار بمدينة كنساس الأمريكية الشرطة الأمريكية
أ ش أ

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أعلنت إدارة شرطة مدينة (كنساس) الأمريكية، اليوم الأحد، مقتل 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين فى إطلاق نار بحانة بوسط المدينة.
وذكرت شبكة (إيه بى سى نيوز) الأمريكية أن المشتبه، الذى دخل إلى الحانة وبدأ فى إطلاق النار، ما زال طليقا. ولم تذكر الشبكة المزيد من التفاصيل فى هذا الصدد.


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كنساس

مدينة كنساس الأمريكية

الشرطة الأمريكية

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