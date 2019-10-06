مقتل 4 أشخاص وإصابة 5 فى إطلاق نار ببار بمدينة كنساس الأمريكية

أعلنت إدارة شرطة مدينة (كنساس) الأمريكية، اليوم الأحد، مقتل 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين فى إطلاق نار بحانة بوسط المدينة.
وذكرت شبكة (إيه بى سى نيوز) الأمريكية أن المشتبه، الذى دخل إلى الحانة وبدأ فى إطلاق النار، ما زال طليقا. ولم تذكر الشبكة المزيد من التفاصيل فى هذا الصدد.
مقتل 4 أشخاص وإصابة 5 فى إطلاق نار ببار بمدينة كنساس الأمريكيةالأحد، 06 أكتوبر 2019 12:57 م
مشاركة
أعلنت إدارة شرطة مدينة (كنساس) الأمريكية، اليوم الأحد، مقتل 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين فى إطلاق نار بحانة بوسط المدينة.
مشاركة
الموضوعات المتعلقة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة