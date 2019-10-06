معرض تراثنا.. صانع الحصير اليدوى: لها ذوق مختلف عن الحصائر المصنعة بالآلات

كتب أحمد حمادة

قال محمد فوزى السيد، صانع الحصير اليدوى وأحد العارضين بمعرض تراثنا، إنه ورث مهنة صنع الحصير عن أسرته التى كانت تمتهنها أبا عن جدا، مشيرا إلى أنه بدأ فى تطوير تلك الحرفة، حيث أدخل فيها الكتابة والرسم مستخدما الصوف، موضحا أن قديما كان يستخدم الكتان فقط.

وأوضح السيد لـ"اليوم السابع"، أن أسعار الحصائر يدوية الصنع قد تكون مرتفعة بسبب احتياجها إلى وقت وجهد كبير لتنفيذها، حيث إنها تستغرق صناعة الواحدة منها أكثر من يومين، ولذلك فإنها تكون مكلفة، مضيفا: "الحصيرة اليدوية يكون لها ذوق وحس مختلف عن الحصائر المصنعة عن طريق الماكينات".