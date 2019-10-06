"معرض تراثنا"..زينب بنت العريش تعرض أعمالها وتشيد بدور الرئيس فى نجاح المعرض
الأحد، 06 أكتوبر 2019 04:51 م
زينب محمد احد العارضات بمعرض تراثنا
كتب أحمد حمادة
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قالت زينب محمد، إحدى العارضات بمعرض تراثنا، فى الركن السيناوى إنها تقيم فى العريش وتشارك فى المعرض للمرة الثانية، مشيدة بدور الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى ساهم فى نجاح المعرض هذا العام، وزيادة الإقبال عليه.
وأضافت زينب لـ"اليوم السابع"، أنها تقدم أزياء مصنوعة من خامات محلية جميعها، موضحة أنها تقدم أزياء تعبر عن الروح السيناوية وبالأخص العريش.
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