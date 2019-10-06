مصرع 10 أشخاص فى حادث تصادم جنوب شرق رومانيا

بوخارست /أ ش أ/

لقى 10 أشخاص مصرعهم اليوم إثر وقوع تصادم بين حافلة ركاب (مينى باص) وإحدى الشاحنات جنوب شرق رومانيا .

وذكرت قناة (يورونيوز) الإخبارية الأوروبية أن الحافلة كانت تقل 16 شخصا، توفى منهم 9 من الركاب علاوة على السائق، فيما أصيب 6 أشخاص آخرون .

وأشارت الشبكة الأوروبية إلى أن السلطات المحلية قامت بإغلاق الطريق واستدعاء سيارات الإسعاف لنقل جثث المتوفين والجرحى.

يشار إلى أن رومانيا تعتبر أكثر دول الاتحاد الأوروبى من حيث نسبة حوادث السيارات، حيث تجاوزات تلك الدولة المعدل المسموح به أوروبيا، وهو 49 حالة وفاة لكل مليون شخص، وبلغ عدد القتلى - فى العام الماضى - 96 شخصا من بين مليون شخص .