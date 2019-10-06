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مصرع شخصين وإصابة 3 فى حريق هائل بالمنشية وسط الإسكندرية

الأحد، 06 أكتوبر 2019 12:23 ص
مصرع شخصين وإصابة 3 فى حريق هائل بالمنشية وسط الإسكندرية حماية مدنية - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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شهدت منطقة المنشية وسط الإسكندرية حريق هائل أسفر عن مصرع شخصين وإصابة  3 آخرين، بينهم رجلي إطفاء، مساء السبت، آثر اندلاع حريق هائل بعقار بمنطقة المنشية بحي الجمرك في الإسكندرية.
 
أسفر الحريق عن مصرع شخصين هما" جابر خليل محمد" 28 عاما، و"محمد طارق عبد اللطيف" 31 عاما، وإصابة 3 آخرين هما "صبحي أحمد مخيمر" 45 عاما، أمين شرطة بالحماية المدنية، باختناق، و"عماد حمدي عبد الستار" 38 عاما، أمين شرطة بالحماية المدنية، بحرق من الدرجة الأولى بالقدم، و"محمد ثروت فتحي" 40 عاما، بجروح بالقدم. 
وكان قد تلقى اللواء أشرف الجندي، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من إدارة الحماية المدنية يفيد نشوب حريق بعقار قديم خلف قسم شرطة المنشية.
انتقل مأمور وضباط قسم شرطة المنشية و8 سيارات إطفاء وقيادات إدارة الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وجرى السيطرة على الحريق وإخماد النيران.
وتبين من الفحص أن العقار مكون طابق أرضي و4 طوابق علوية "عمارة الضرائب" ونشوب الحريق بشقة تستخدم كمخزن للعطور بالطابق الثالث بالعقار المشار إليه.
 
جرى نقل الجثتين لمشرحة الإسعاف بكوم الدكة والمصابين إلى مستشفى رأس التين لتلقي العلاج اللازم.
تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة المنشية، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.
 
 

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