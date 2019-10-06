مشروع "يابانى-تايلاندى" لبحث مشكلات المخلفات البلاستيكية بجنوب شرق أسيا

وأشارت الشبكة ، إلى أن أعضاء الفريق سيستخدمون في المشروع طائرات بدون طيار "درون" لتحليل حجم المخلفات البلاستيكية في المحيط، وكيف تم إلقاء المخلفات به، موضحة أنهم سيقومون بتقديم النصح والمشورة إلى الحكومة التايلاندية حول كيفية خفض نسب التلوث البلاستيكي.
ولفتت الشبكة ، إلى أن أتسوهيكو إيسوبي، الأستاذ بجامعة "كيوشو" اليابانية ترأس الباحثين اليابانيين في المشروع، حيث صرح بأن تلوث المحيطات في جنوب شرق أسيا يأتي في المستوى الثاني عالميا بعد الصين، وأن المنطقة تحتاج إلى إجراءات عاجلة لحل هذه المشكلة.
يذكر أن اليابان هي الرائدة في هذا النوع من المجال البحثي على مستوى العالم.
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