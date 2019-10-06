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مشروع "يابانى-تايلاندى" لبحث مشكلات المخلفات البلاستيكية بجنوب شرق أسيا

الأحد، 06 أكتوبر 2019 11:00 م
مشروع "يابانى-تايلاندى" لبحث مشكلات المخلفات البلاستيكية بجنوب شرق أسيا نفايات بلاستيك - أرشيفية
بانكوك أ ش أ

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أسس علماء من جامعات يابانية وتايلاندية مشروعا مشتركا، لبحث المشكلات البحرية التي تتسبها المخلفات البلاستيكية في جنوب شرق أسيا.
 
وذكرت شبكة (إن إتش كية) اليابانية، اليوم الأحد، أن منطقة جنوب شرق أسيا تحتوي على 30% من المخلفات البلاستيكية في المحيطات حول العالم، مشيرة إلى أن فريق من علماء البلدين في هذا المجال قام اليوم بزيارة جزيرة قبالة السواحل التايلاندية، حيث سيتخذوا منها مقرا لمشروعهم الذي سيعمل على مدار السنوات الخمسة القادمة.

وأشارت الشبكة ، إلى أن أعضاء الفريق سيستخدمون في المشروع طائرات بدون طيار "درون" لتحليل حجم المخلفات البلاستيكية في المحيط، وكيف تم إلقاء المخلفات به، موضحة أنهم سيقومون بتقديم النصح والمشورة إلى الحكومة التايلاندية حول كيفية خفض نسب التلوث البلاستيكي.

ولفتت الشبكة ، إلى أن أتسوهيكو إيسوبي، الأستاذ بجامعة "كيوشو" اليابانية ترأس الباحثين اليابانيين في المشروع، حيث صرح بأن تلوث المحيطات في جنوب شرق أسيا يأتي في المستوى الثاني عالميا بعد الصين، وأن المنطقة تحتاج إلى إجراءات عاجلة لحل هذه المشكلة.

يذكر أن اليابان هي الرائدة في هذا النوع من المجال البحثي على مستوى العالم.

 


اليابان

تايلاند

ادارة المخلفات الصلبة

حماية البيئة

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