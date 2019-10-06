مدرسة ثانوى ترصد هروب طلابها لمحل بلاى ستيشن بالعريش..والتعليم: سنبحث الأسباب

كتب محمود طه حسين

أعلنت مدرسة الشهيد عمرو شكرى الثانوية بنين بالعريش، اتخاذها كافة الإجراءات الرادعة نحو الطلاب الذين يتسربون من المدرسة أثناء اليوم الدراسى للجلوس فى محال البلاى ستيشن، الموجود أمام المدرسة وسيتم إبلاغ السلطات وأولياء الأمور أولا بأول بحالات التسرب حيث أن حالات التسرب أثبتتها كاميرات المراقبة التى سيتم تفريغها.

فيما أكدت مصادر مسئولة بالوزارة على أنه يجب أن يتم دراسة حالات الطلاب الذين يتسربون من المدرسة لمعرفة الأسباب الحقيقة، وما إذا كانت هناك مشكلات من عدمه، قائلة: لو أن المدرسة جاذبة بالفعل لما هرب الطلاب منها وتسربوا.

وشددت المصادر على أنه سيتم التحقق من الواقعة وفى حالة ما إذا تثبت صحتها سيتم محاسبة المسئولين عنها لأنه من المفترض أن هناك إشراف يومى داخل المدرسة وأيضا سيتم تطبيق لائحة الانضباط على الطلبة المتسربين.