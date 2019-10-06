محمد بن زايد يبحث مع نائب وزير الدفاع السعودى أوضاع المنطقة والتحديات الراهنة

كتب مصطفى عنبر

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم،الأحد، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، نائب وزير دفاع المملكة العربية السعودية الشقيقة .

وقالت وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية (وام)، أن الجانبان بحثا العلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في المجالات كافة خاصة التعاون الاستراتيجي والتنسيق والعمل المشترك في الشؤون الدفاعية والعسكرية.

كما تناول اللقاء مجمل القضايا والملفات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين إضافة إلى التحديات التي تواجهها منطقة الخليج العربي وتداعياتها على أمن شعوبها ودولها واستقرارها والجهود المبذولة تجاهها.

حضر اللقاء الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني ، و علي بن حماد الشامسي، نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، وعلي سعيد النيادي، رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك بدولة الإمارات.