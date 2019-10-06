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محامى أسرة الطفلة جنة ضحية التعذيب بالدقهلية: نطالب بأقصى عقوبة على المتهمة

الأحد، 06 أكتوبر 2019 01:21 م
محامى أسرة الطفلة جنة ضحية التعذيب بالدقهلية: نطالب بأقصى عقوبة على المتهمة الطفلة جنة - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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قال أسامة ياسين محامى أسرة الطفلة جنة، ضحية تعذيب الجدة فى الدقهلية، إنه سيتم غدا الاثنين نظر أولى جلسات محاكمة الجدة، بمجمع المحاكم بالدائرة السادسة بمحكمة جنايات المنصورة.
 
وعن دفوعه، قال محامى الضحية لـ"اليوم السابع"، سنطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمة، التى ارتكبت الجريمة دون رحمة أو شفقة بحفيدتها.
 
وكان مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شربين بورود بلاغ لمركز شرطة شربين من مستشفى شربين العام يفيد بوصول الطفلة "جنة.م"، عمرها 5 سنوات، ومقيمة لدى أسرتها بقرية بساط كريم الدين بدائرة مركز شربين، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، وبها آثار حروق بمنطقة الحوض حول الأعضاء التناسلية الخارجية، وتورم بالطرف السفلى الأيسر، وتم تحويلها إلى مستشفى المنصورة الدولي.
 
وانتقل ضباط وحدة مباحث شربين لمكان الواقعة، وبسؤال جد الطفلة لوالدها اتهم جدة الطفلة لوالدتها وتدعى "صفاء.ع"، ربة منزل، ومقيمة بذات القرية، بالتعدي عليها بالضرب، وتسخين آلة حادة، وكى الطفلة لتبولها لا إراديا.
 
وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهمة، وبمواجهتها أنكرت ما نسب إليها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 14167 لسنة 2019 جنح مركز شربين، وتم العرض على النيابة العامة، التى أمرت بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيق، ثم صدر لها قرار إخلاء سبيل من قبل القاضى الجزئى لمحكمة شربين بضمان محل إقامتها، وتم الاستئناف على قرار القاضى من قبل النيابة العامة وصدر قرار بتجديد حبس المتهمة 15 يوما على ذمة التحقيقات، وتم إحالتها لمحاكمة عاجلة.
 
 

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