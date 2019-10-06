محافظ سوهاج يفتتح غدا محطتى صرف صحى بقريتى آم دومة والحلاقى بطما

سوهاج - محمود مقبول

يفتتح أحمد الانصارى محافظ سوهاج، واللواء المهندس محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب ‏والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب، غدا الاثنين، محطتى صرف صحى قريتى أو دومة والحلاقى بمركز طما شمال محافظة سوهاج.

‏اليوم السابع يقدم للقارئ أهم المعلومات حول مشروع صرف صحى قريتى وأم دومة والحلاقى بمركز طما والتى تبلغ تكلفتهما ‏الإجمالية 53.4 مليون جنيه وتشمل محطتى رفع وشبكات انحدار بطول 11.674 متر ‏وخطوط طرد بطول 8.476 متر ووصلات منزلية يبلغ عددها 1669 وصلة تخدم ‏‏11142 نسمة.‏

ومن جانبه أوضح اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب ‏والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب أن مشروع صرف صحى قرية أم دومة ‏يشمل محطة رفع بطاقة تصميمية تبلغ 623 متر مكعب لكل ساعة وخط انحدار بطول ‏‏7234.55 متر وخط طرد بطول 5720 متر ووصلات منزلية يبلغ عددها 900 ‏وصلة تخدم 5922 نسمة، ويشمل مشروع صرف صحى قرية الحلاقى محطة رفع بطاقة ‏تصميمية تبلغ 238 متر مكعب لكل ساعة وخط انحدار بطول 4439.55 متر وخط طرد ‏بطول 2756 متر ووصلات منزلية يبلغ عددها 769 وصلة تخدم 5220 نسمة من أهالى القريتين بمركز طما شمال محافظة سوهاج.‏