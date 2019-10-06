محافظ سوهاج يفتتح غدا محطتى صرف صحى بقريتى آم دومة والحلاقى بطما

يفتتح أحمد الانصارى محافظ سوهاج، واللواء المهندس محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب، غدا الاثنين، محطتى صرف صحى قريتى أو دومة والحلاقى بمركز طما شمال محافظة سوهاج.
اليوم السابع يقدم للقارئ أهم المعلومات حول مشروع صرف صحى قريتى وأم دومة والحلاقى بمركز طما والتى تبلغ تكلفتهما الإجمالية 53.4 مليون جنيه وتشمل محطتى رفع وشبكات انحدار بطول 11.674 متر وخطوط طرد بطول 8.476 متر ووصلات منزلية يبلغ عددها 1669 وصلة تخدم 11142 نسمة.
ومن جانبه أوضح اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب أن مشروع صرف صحى قرية أم دومة يشمل محطة رفع بطاقة تصميمية تبلغ 623 متر مكعب لكل ساعة وخط انحدار بطول 7234.55 متر وخط طرد بطول 5720 متر ووصلات منزلية يبلغ عددها 900 وصلة تخدم 5922 نسمة، ويشمل مشروع صرف صحى قرية الحلاقى محطة رفع بطاقة تصميمية تبلغ 238 متر مكعب لكل ساعة وخط انحدار بطول 4439.55 متر وخط طرد بطول 2756 متر ووصلات منزلية يبلغ عددها 769 وصلة تخدم 5220 نسمة من أهالى القريتين بمركز طما شمال محافظة سوهاج.
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