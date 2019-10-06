سوبر كورة
Ads
الإثنين، 07 أكتوبر 2019 12:52 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الدقهلية يوافق على إعادة فتح وتشغيل 4 منشآت غذائية وصيدليتين

الأحد، 06 أكتوبر 2019 09:33 م
محافظ الدقهلية يوافق على إعادة فتح وتشغيل 4 منشآت غذائية وصيدليتين الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية
الدقهلية - شريف الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافق الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية ، على إعادة فتح وتشغيل4 منشآت غذائية تشمل مصنع حلويات بميت محمود مركز المنصورة،ومحل عطارة بشربين، وشادر سمك بجمص ، ومخبز مدعم بعزبة عقل بالمنصورة،وصيدليتين بميت فضالة مركز أجا، وكفر بساط مركز طلخا ، وشدد على سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإعادة الفتح والتشغيل.

 
وأكد محافظ الدقهلية : أننا نعمل من أجل المواطن أينما كان موقعه وأننا لا ننحاز ضد أحد او نتخذ قرارات عشوائية بل نتخذ ما فيه صالح المواطنين سواء كانوا أصحاب منشآت أو مترددين عليها فدورنا الحفاظ على سلامة المواطنين والتأكد من عمل مختلف المنشآت وفقا للاجراءات القانونية. 
 
جاء قرار محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على تقرير إدارتي مراقبة الأغذية والتفتيش الصيدلي والذي عرضه الدكتور سعد مكي ، وكيل وزارة الصحة والذي أشار إلى إعادة المرور على المنشآت المشار إليها، وتبين تلافي أسباب الغلق ، وتعيين مدير صيدلي في كلا من الصيدليتين.
 
 
 

 


الدقهلية

صحة الدقهلية

محافظ الدقهلية

منشآت مخالفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ الدقهلية: رفع 1000 طن قمامة وإزالات بعدد من المراكز خلال يومين

الأحد، 06 أكتوبر 2019 08:25 م

محافظ الدقهلية يحيل 167 مسئولا وموظفا بالوحدات المحلية والخدمية للتحقيق

الأحد، 06 أكتوبر 2019 08:04 م

محافظ الدقهلية: الكشف على 1180 فى قافلة طبية مجانية بقرية أبو ماضي ببلقاس

السبت، 05 أكتوبر 2019 11:49 م

محافظ الدقهلية: البيروقراطية تعطل إنجازات كثيرة.. وندرس إقامة مراسى جديدة

السبت، 05 أكتوبر 2019 09:17 م

محافظ الدقهلية: 968 مليون جنيه لتمويل مشروعات جديدة

الخميس، 03 أكتوبر 2019 09:55 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى اليوم الاحد 6 / 10 / 2019

جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى اليوم الاحد 6 / 10 / 2019

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

فيديو.. الأسمرات جنة الغلابة.. حكايات الأهالى مع حياتهم الجديدة

فيديو.. الأسمرات جنة الغلابة.. حكايات الأهالى مع حياتهم الجديدة

قرية الياسمين.. أرض تصدير العطور والجمال من مصر للعالم.. فيديو

قرية الياسمين.. أرض تصدير العطور والجمال من مصر للعالم.. فيديو

اليوم السابع.. السيسي يقدم رسائل النصر فى الذكرى الـ46 لملحمة العبور

اليوم السابع.. السيسي يقدم رسائل النصر فى الذكرى الـ46 لملحمة العبور

الآلاف يتظاهرون فى باريس ضد قانون التخصيب للعازبات والمثليات

الآلاف يتظاهرون فى باريس ضد قانون التخصيب للعازبات والمثليات

صور.. المصريون بنيوريوك يحتفلون بذكرى انتصارات أكتوبر ويدعمون الرئيس والجيش

صور.. المصريون بنيوريوك يحتفلون بذكرى انتصارات أكتوبر ويدعمون الرئيس والجيش

غرائب الدورى المصري.. سبايدر مان يظهر فى مباراة الطلائع وبيراميدز "فيديو"

غرائب الدورى المصري.. سبايدر مان يظهر فى مباراة الطلائع وبيراميدز "فيديو"

تغييرات بالجملة فى تشكيل الزمالك أمام نادى مصر بسبب الغيابات والمستبعدين.. الونش يجاور عبد السلام فى الدفاع.. زيزو وأوباما بدلاً من حامد وساسى فى الوسط.. كريم بامبو يعود بعد غياب.. وعمر السعيد يقود الهجوم

تغييرات بالجملة فى تشكيل الزمالك أمام نادى مصر بسبب الغيابات والمستبعدين.. الونش يجاور عبد السلام فى الدفاع.. زيزو وأوباما بدلاً من حامد وساسى فى الوسط.. كريم بامبو يعود بعد غياب.. وعمر السعيد يقود الهجوم

غدا.. أولى جلسات محاكمة جدة الطفلة جنة بتهمة تعذيب حفيدتها بالدقهلية

غدا.. أولى جلسات محاكمة جدة الطفلة جنة بتهمة تعذيب حفيدتها بالدقهلية

وولفرهامبتون يسعد ليفربول بإسقاط مانشستر سيتي في عقر داره.. الذئاب تلتهم كتيبة جوارديولا بثنائية مثيرة.. السماوي يبتعد بفارق 8 نقاط عن ليفربول متصدر الدوري الانجليزي.. 3 أرقام سلبية للسماوي بعد الهزيمة الثانية

وولفرهامبتون يسعد ليفربول بإسقاط مانشستر سيتي في عقر داره.. الذئاب تلتهم كتيبة جوارديولا بثنائية مثيرة.. السماوي يبتعد بفارق 8 نقاط عن ليفربول متصدر الدوري الانجليزي.. 3 أرقام سلبية للسماوي بعد الهزيمة الثانية

الداخلية العراقية: مقتل 104 وإصابة أكثر من 6000 فى اضطرابات البلاد

الداخلية العراقية: مقتل 104 وإصابة أكثر من 6000 فى اضطرابات البلاد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة