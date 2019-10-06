محافظ الدقهلية يوافق على إعادة فتح وتشغيل 4 منشآت غذائية وصيدليتين

وأكد محافظ الدقهلية : أننا نعمل من أجل المواطن أينما كان موقعه وأننا لا ننحاز ضد أحد او نتخذ قرارات عشوائية بل نتخذ ما فيه صالح المواطنين سواء كانوا أصحاب منشآت أو مترددين عليها فدورنا الحفاظ على سلامة المواطنين والتأكد من عمل مختلف المنشآت وفقا للاجراءات القانونية.

جاء قرار محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على تقرير إدارتي مراقبة الأغذية والتفتيش الصيدلي والذي عرضه الدكتور سعد مكي ، وكيل وزارة الصحة والذي أشار إلى إعادة المرور على المنشآت المشار إليها، وتبين تلافي أسباب الغلق ، وتعيين مدير صيدلي في كلا من الصيدليتين.