سوبر كورة
Ads
الإثنين، 07 أكتوبر 2019 01:00 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار عاجلة

محافظ الدقهلية يحيل 167 مسئولا وموظفا بالوحدات المحلية والخدمية للتحقيق

الأحد، 06 أكتوبر 2019 08:04 م
محافظ الدقهلية يحيل 167 مسئولا وموظفا بالوحدات المحلية والخدمية للتحقيق الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية
الدقهلية - شريف الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قرر الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية إحالة 167 مسئولا وموظفا بعدد من الوحدات المحلية والصحية والخدمية للتحقيق بسبب التقصير والانصراف عن العمل بدون تصريح. 

ووجه" شاروبيم"، باجراء التحقيق مع مسئولي الوحدات الصحية بالمطرية، وسرسق مركز طلخا، والحوته بالمنزلة، ومع مسئولي الوحدات المحلية بالغراقة مركز أجا والبصراط مركز المنزلة، وإحالة مسئول مكتب تموين أشمون الرمان لغلق المكتب أثناء وقت العمل الرسمي . 
 
كما وجه محافظ الدقهلية بإحالة مسئولي مراكز الشباب بسرسق مركز طلخا والكفر الجديد مركز ميت سلسيل، وميت العز وكفر الشيخ هلال بمركز ميت غمر، واحالة مسئولي جمعيات زراعية بالعصافرة بمركز المنزلة، وبندر اجا وسنجيد وميت العامل بمركز أجا وكفر الشيخ هلال وميت يعيش، وميت ابو خالد والديوانية وميت العز بميت غمر لوجودها مغلقة.
 
ووافق شاروبيم على إحالة مسئول الحضور والانصراف لوحدة الرعاية والأمومة بالعقبيين بالمطرية للتحقيق لوجود كشط وشطب بسجل الحضور والانصراف، ومسئول السلامة والصحة المهنية بمستشفى الكردي للتحقيق لعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال صيانة طفايات الحريق وعدم الاستجابة للتعليمات.
 
تأتى قرارات محافظ الدقهلية بعد استعراضه تقرير الإدارة العامة للمتابعة للمرور الميداني على عدد من الوحدات المحلية والصحية والخدمية خلال أسبوع شملت مراكز المطرية والمنزلة والمنصورة وطلخا ودكرنس والكردي وأجا وميت غمر ومنية النصر.
 
 
 

الدقهلية

إحالة مسئولين للتحقيق

تغيب المسئولين عن العمل

محافظ الدقهلية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ الدقهلية: الكشف على 1180 فى قافلة طبية مجانية بقرية أبو ماضي ببلقاس

السبت، 05 أكتوبر 2019 11:49 م

محافظ الدقهلية: البيروقراطية تعطل إنجازات كثيرة.. وندرس إقامة مراسى جديدة

السبت، 05 أكتوبر 2019 09:17 م

محافظ الدقهلية: 968 مليون جنيه لتمويل مشروعات جديدة

الخميس، 03 أكتوبر 2019 09:55 م

محافظ الدقهلية إحالة 19 مسئول وموظف بعدد من الوحدات المحلية للتحقيق

الأربعاء، 02 أكتوبر 2019 09:44 م

محافظ الدقهلية: قانون التصالح وتقنين الأوضاع لحماية المواطن والحفاظ على حقوقه

الأربعاء، 02 أكتوبر 2019 05:48 م

التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

عبدالله

انقذنا ياسيادة المحافظ من اصوات الاغانى على التكاتك

نحن سكان قرية اشمون الرمان مركز دكرنس نشكو من الاولاد اللى مشغلين مكبرات الصوت بالاغانى على التكاتك وخاصة سواقين التكاتك القادمين من عزبة اشمون الرمان ويمروا فوق مزلقان سكة حديد القطار باشمون الرمان  وقلة الادب وازعاج الاهالى وشكرا لسيادتكم  سيادة المحافظ على هذا المجهود واعادة الانضباط  للعمل بالمصالح الحكومية بالدقهلية وجزاك الله كل خير

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى اليوم الاحد 6 / 10 / 2019

جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى اليوم الاحد 6 / 10 / 2019

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

فيديو.. الأسمرات جنة الغلابة.. حكايات الأهالى مع حياتهم الجديدة

فيديو.. الأسمرات جنة الغلابة.. حكايات الأهالى مع حياتهم الجديدة

قرية الياسمين.. أرض تصدير العطور والجمال من مصر للعالم.. فيديو

قرية الياسمين.. أرض تصدير العطور والجمال من مصر للعالم.. فيديو

اليوم السابع.. السيسي يقدم رسائل النصر فى الذكرى الـ46 لملحمة العبور

اليوم السابع.. السيسي يقدم رسائل النصر فى الذكرى الـ46 لملحمة العبور

الآلاف يتظاهرون فى باريس ضد قانون التخصيب للعازبات والمثليات

الآلاف يتظاهرون فى باريس ضد قانون التخصيب للعازبات والمثليات

صور.. المصريون بنيوريوك يحتفلون بذكرى انتصارات أكتوبر ويدعمون الرئيس والجيش

صور.. المصريون بنيوريوك يحتفلون بذكرى انتصارات أكتوبر ويدعمون الرئيس والجيش

غرائب الدورى المصري.. سبايدر مان يظهر فى مباراة الطلائع وبيراميدز "فيديو"

غرائب الدورى المصري.. سبايدر مان يظهر فى مباراة الطلائع وبيراميدز "فيديو"

تغييرات بالجملة فى تشكيل الزمالك أمام نادى مصر بسبب الغيابات والمستبعدين.. الونش يجاور عبد السلام فى الدفاع.. زيزو وأوباما بدلاً من حامد وساسى فى الوسط.. كريم بامبو يعود بعد غياب.. وعمر السعيد يقود الهجوم

تغييرات بالجملة فى تشكيل الزمالك أمام نادى مصر بسبب الغيابات والمستبعدين.. الونش يجاور عبد السلام فى الدفاع.. زيزو وأوباما بدلاً من حامد وساسى فى الوسط.. كريم بامبو يعود بعد غياب.. وعمر السعيد يقود الهجوم

غدا.. أولى جلسات محاكمة جدة الطفلة جنة بتهمة تعذيب حفيدتها بالدقهلية

غدا.. أولى جلسات محاكمة جدة الطفلة جنة بتهمة تعذيب حفيدتها بالدقهلية

وولفرهامبتون يسعد ليفربول بإسقاط مانشستر سيتي في عقر داره.. الذئاب تلتهم كتيبة جوارديولا بثنائية مثيرة.. السماوي يبتعد بفارق 8 نقاط عن ليفربول متصدر الدوري الانجليزي.. 3 أرقام سلبية للسماوي بعد الهزيمة الثانية

وولفرهامبتون يسعد ليفربول بإسقاط مانشستر سيتي في عقر داره.. الذئاب تلتهم كتيبة جوارديولا بثنائية مثيرة.. السماوي يبتعد بفارق 8 نقاط عن ليفربول متصدر الدوري الانجليزي.. 3 أرقام سلبية للسماوي بعد الهزيمة الثانية

الداخلية العراقية: مقتل 104 وإصابة أكثر من 6000 فى اضطرابات البلاد

الداخلية العراقية: مقتل 104 وإصابة أكثر من 6000 فى اضطرابات البلاد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة