محافظ الدقهلية يحيل 167 مسئولا وموظفا بالوحدات المحلية والخدمية للتحقيق

قرر الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية إحالة 167 مسئولا وموظفا بعدد من الوحدات المحلية والصحية والخدمية للتحقيق بسبب التقصير والانصراف عن العمل بدون تصريح.
محافظ الدقهلية يحيل 167 مسئولا وموظفا بالوحدات المحلية والخدمية للتحقيقالأحد، 06 أكتوبر 2019 08:04 م
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بواسطة:
عبدالله
انقذنا ياسيادة المحافظ من اصوات الاغانى على التكاتك
نحن سكان قرية اشمون الرمان مركز دكرنس نشكو من الاولاد اللى مشغلين مكبرات الصوت بالاغانى على التكاتك وخاصة سواقين التكاتك القادمين من عزبة اشمون الرمان ويمروا فوق مزلقان سكة حديد القطار باشمون الرمان وقلة الادب وازعاج الاهالى وشكرا لسيادتكم سيادة المحافظ على هذا المجهود واعادة الانضباط للعمل بالمصالح الحكومية بالدقهلية وجزاك الله كل خير