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محافظ الجيزة يفتتح مركز شباب المنيرة فى إمبابة بعد تطويره

الأحد، 06 أكتوبر 2019 07:57 م
محافظ الجيزة يفتتح مركز شباب المنيرة فى إمبابة بعد تطويره اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
كتب سيد الخلفاوى

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افتتحت وزارة الشباب والرياضة واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة والدكتور أحمد عبد الوكيل مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، مركز شباب المنيرة فى إمبابة بعد الانتهاء من رفع كفاءته وتطويره بشكل كامل.
 
وتضمنت أعمال التطوير فناء المركز لممارسة الألعاب القتالية به، وصالة الأنشطة ، والمكاتب الإدارية، ونادي اجتماعي وسينما أطفال.
 
كما تفقد محافظ الجيزة مركز شباب إمبابة في ختام زيارة المنشآت الشبابية بالجيزة ، وذلك لمتابعة الأنشطة المنفذة بالمركز والمقدمة لأبناء إمبابة.
 
شملت الجولة داخل مركز شباب إمبابة صالة الجيم، والملعب المتعدد الأغراض، وحديقة الأطفال، والملعب القانوني، وشاهد العديد من العروض الرياضية من أعضاء مركز شباب إمبابة في لعبة المصارعة الرومانية، و الكونغ فو، و الكاراتيه، و الموهوبين في مجال الرسم.

 


الشباب والرياضة

الجيزة

اخبار الجيزة

امبابة

المنيرة

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