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محافظ الجيزة: حملات موسعة لرفع الإشغالات من أحياء ومراكز المحافظة

الأحد، 06 أكتوبر 2019 01:56 م
محافظ الجيزة: حملات موسعة لرفع الإشغالات من أحياء ومراكز المحافظة إزالة إشغالات - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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نفذت محافظة الجيزة سلسلة حملات مكبرة بالتوازى على مستوى الأحياء والمراكز والمدن تمكنت المحافظة خلالها من رفع إشغالات عشرات المقاهى والكافيتريات والمطاعم بنطاق الأحياء

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن الحملات التى تم شنها استهدفت إزالة الإشغالات من الطريق العام لتحقيق الإنضباط مضيفا أن الحملات نالت رضاء المواطنين وساهمت فى إحداث سيولة مرورية فى الشوارع الحيوية بالمحافظة .

واستعرض محافظ الجيزة مجهودات الأحياء والمراكز فى ضبط الشوارع وإزالة الإشغالات حيث أكد أن حى الدقى قد تمكن من رفع أكثر من 5 طن إشغالات من المنشآت التجارية من الشوارع بواسطة 7 سيارات نقل كبيرة .

وأشار المحافظ أنه تم تنظيم حملات مماثلة بحى العمرانية لإزالة أوجه اشغال الطريق بشوارع الهرم وترعة المريوطية وسهل حمزة وخالد أمين وفيصل الرئيسى ومستشفى الصدر وجمال الدين الافغانى وسلامة الراضى بنطاق حى العمرانية .

بالإضافة إلى الحملات التى نظمها حى جنوب الجيزة على شوارع ربيع الجيزى والمحطة وجسر الكونيسة والمدرسة بالمنيب وموقف الصعيد وكوبرى عباس وخلف السكة الحديد كما تم ضبط سيارات محملة بمخلفات الدواجن قبل القاءها بالطريق العام بمنطقة المنيب وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف .

وأشار راشد إلى تنظيم حملات مسائية لرفع الاشغالات بنطاق حى العجوزة شملت شوارع جامعة الدول العربية ومحمد شاهين والفالوجا والرشيد وعبد المنعم سند ومعهد القلب ودمشق والرياض وغزة والعراق وسوريا وشهاب و تم رفع عربات المأكولات والباعة الجائلين من تلك المناطق


الاشغالات

حملات الاحياء

الهرم

اشغالات المقاهي

المقاهي

الجيزة

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