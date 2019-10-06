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محافظة القاهرة: بدء تطوير المرحلة الرابعة بعزبتى "جرجس والعسال" خلال أيام

الأحد، 06 أكتوبر 2019 12:00 ص
محافظة القاهرة: بدء تطوير المرحلة الرابعة بعزبتى "جرجس والعسال" خلال أيام محافظة القاهرة أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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أكد اللواء محسن صلاح، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، أن محافظة القاهرة ستبدأ فى المرحلة الرابعة لتطوير مساكن عزبة جرجس والعسال بحى شبرا، وذلك بعد الانتهاء من تطوير 3 مراحل بالمنطقة.
 
وأضاف نائب محافظ القاهرة ، لـ"اليوم السابع"، أنه تم تطوير الثلاث مراحل عن طريق إحلال وتجديد العقارات بما يناسب الأسر ويوفر حياة كريمة للمواطنين، مشيرا إلى أنه تم تخصيص أموال تطوير المرحلة الرابعة بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات.
 
وأوضح صلاح، أن هناك عقارات تضم عدة أسر وبعض الأسر تسكن كل منها فى غرفة واحدة، وأن المحافظة تدرس أفضل الفرص لاستغلال مساحة العقار ليضم جميع الأسر المقيمة به، وأن المنطقة لن يتم تطويرها بنقل السكان لوحدات بديلة ولكن سيتم تطويرها بنظام الإحلال والتجديد كما تم فى المراحل السابق تطويرها.

القاهرة

تطوير العشوائيات

حياة كريمة

عزبة جرجس

شبرا

عزبة العسال

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