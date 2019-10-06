سوبر كورة
Ads
الأحد، 06 أكتوبر 2019 03:03 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

ما هى الحالة التى يحق للنائب العام وحده طلب إعادة النظر فى الأحكام النهائية؟

الأحد، 06 أكتوبر 2019 02:17 ص
ما هى الحالة التى يحق للنائب العام وحده طلب إعادة النظر فى الأحكام النهائية؟ محكمة .. ارشيفية
كتبت هدى أبو بكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حالة واحدة من ضمن 5 حالات نص عليها قانون الإجراءات الجنائية يجوز فيها طلب إعادة النظر فى الأحكام النهائية فى الجنح والجنايات، من قبل النائب العام وحده، وهى المنصوص عليها فى المادة 443، وهى الحالة الخامسة من المادة 441.

حيث يكون حق طلب إعادة النظر للنائب العام وحده سواء من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب أصحاب الشأن، وإذا رأى له محلاً، يرفعه مع التحقيقات التى يكون قد رأى لزومها إلى لجنة مشكلة من أحد مستشارى محكمة النقض واثنين من مستشارى محكمة الاستئناف تعين كل منهم الجمعية العامة بالمحكمة التابع لها، ويجب أن يبين فى الطلب الواقعة أو الورقة التى يستند عليها.

وتفصل اللجنة فى الطلب بعد الإطلاع على الأوراق واستيفاء ما تراه من التحقيق، وتأمر بإحالته إلى محكمة النقض إذا رأت قبوله.

ولا يقبل الطعن بأى وجه فى القرار الصادر من النائب العام أو فى الأمر الصادر من اللجنة المشار إليها بقبول الطلب أو عدم قبوله.
وهذه الحالة هى، إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه.

أما الأربع حالات الأخرى لطلب إعادة النظر المنصوص عليهم فى المادة ٤٤١، إذا حكم على المتهم فى جريمة قتل، ثم وجد المدعى قتله حياً.


وإذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها, وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما.

وإذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور وفقاً لأحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى، وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير فى الحكم.

وإذا كان الحكم مبنياً على حكم صادر من محكمة مدنية أو من إحدى محاكم الأحوال الشخصية وألغى هذا الحكم.


قانون الإجراءات الجنائية

إعادة النظر فى الأحكام النهائية

النائب العام وصلاحياته فى إعادة نظر الحكم

ضوابط إعادة نظر الأحكام

النائب العام

محكمة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تعرف على عقوبة تقديم التمويل الإرهابى.. ومتى تصل للإعدام؟

الجمعة، 04 أكتوبر 2019 09:00 ص

هل يجوز للعامل تجميع الاجازات الأسبوعية؟.. قانون العمل يجيب

الجمعة، 04 أكتوبر 2019 12:00 ص

تعرف على تشكيل وأماكن انعقاد دوائر الإرهاب للعام القضائى الجديد

الخميس، 03 أكتوبر 2019 12:52 م

تعرف على خريطة دوائر محكمة استئناف القاهرة للعام القضائى الجديد

الخميس، 03 أكتوبر 2019 02:47 ص

متى يحصل العامل على الراحة وفقا لقانون العمل لسنة 2003 ؟

الأربعاء، 02 أكتوبر 2019 08:00 ص

تحدث عنها قانون الإرهاب.. تعرف على عقوبة تدريب الأفراد على استعمال السلاح

الأربعاء، 02 أكتوبر 2019 03:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"خريطة الجامعات للاحتفال بالذكرى 46 لنصر أكتوبر".. "التعليم العالى" تطلق مبادرة "العبور الجديد" كأحد شروط مسابقة أفضل جامعة للأنشطة.. معارض فنون تشكيلية بـ"القاهرة" وتكريم الأساتذة المشاركين فى الحرب بـ"حلوان"

"خريطة الجامعات للاحتفال بالذكرى 46 لنصر أكتوبر".. "التعليم العالى" تطلق مبادرة "العبور الجديد" كأحد شروط مسابقة أفضل جامعة للأنشطة.. معارض فنون تشكيلية بـ"القاهرة" وتكريم الأساتذة المشاركين فى الحرب بـ"حلوان"

رغم تصدر البريميرليج .. مصاعب تواجه "كلوب".. إصابة صلاح ضربة قوية لخط الهجوم .. انخفاض مستوى "فان دايك" يفتح شباك ليفربول للمشاع لتلقى مزيد من الأهداف.. وهذا ما يحتاجه "الريدز" فى الميركاتو الشتوى

رغم تصدر البريميرليج .. مصاعب تواجه "كلوب".. إصابة صلاح ضربة قوية لخط الهجوم .. انخفاض مستوى "فان دايك" يفتح شباك ليفربول للمشاع لتلقى مزيد من الأهداف.. وهذا ما يحتاجه "الريدز" فى الميركاتو الشتوى

مواعيد مباريات اليوم الأحد 6 / 10/ 2019 فى الدورى المصرى والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 6 / 10/ 2019 فى الدورى المصرى والقنوات الناقلة

التعليم: انتهاء طباعة كتب النظام القديم بأكملها ووصولها للمديريات والمدارس

التعليم: انتهاء طباعة كتب النظام القديم بأكملها ووصولها للمديريات والمدارس

رد فعل غريب من رئيس فالنسيا على احتجاجات جماهيره.. فيديو

رد فعل غريب من رئيس فالنسيا على احتجاجات جماهيره.. فيديو

قمر التربيع الأول يقترن بكوكب زحل بسيد الحلقات فى ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة

قمر التربيع الأول يقترن بكوكب زحل بسيد الحلقات فى ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة

أخبار × 24 ساعة.. انتظام صرف الخبز بالكروت الذكية للمواطنين

أخبار × 24 ساعة.. انتظام صرف الخبز بالكروت الذكية للمواطنين

غدا.. نادى مجلس الدولة يقيم احتفالية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر

غدا.. نادى مجلس الدولة يقيم احتفالية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر

شبكة HULU تكشف ملامح الموسم الثالث من مسلسل Marvel's Runaways..رعب×أكشن

شبكة HULU تكشف ملامح الموسم الثالث من مسلسل Marvel's Runaways..رعب×أكشن

اليوم السابع: قطار التأمين الصحى الشامل يصل محطة أسوان

اليوم السابع: قطار التأمين الصحى الشامل يصل محطة أسوان

تسريب صوتى نادر لشارون يحذر قائد بجيش إسرائيل: المصريون سيفتكون بك

تسريب صوتى نادر لشارون يحذر قائد بجيش إسرائيل: المصريون سيفتكون بك

كلوب: إصابة محمد صلاح في مباراة ليفربول وليستر سيتى ليست بسيطة

كلوب: إصابة محمد صلاح في مباراة ليفربول وليستر سيتى ليست بسيطة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة