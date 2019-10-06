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ما هى "إيلرز دانلوس" التى تسبب ألما شديدا بالجسم.. بعد إصابة مغنية أسترالية بها

الأحد، 06 أكتوبر 2019 09:00 م
ما هى "إيلرز دانلوس" التى تسبب ألما شديدا بالجسم.. بعد إصابة مغنية أسترالية بها ما هى متلازمة ايلرز الت تسبب الم بالجسم
كتبت إيناس البنا

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تشير متلازمة إيلرز دانلوس "Ehlers-Danlos" إلى حالة وراثية يمكن أن تسبب ألمًا شديدًا للمريض، فهى ليست حالة واحدة ولكن مجموعة من الاضطرابات التي تسبب ضعف فى الأنسجة الضامة، وبعد إصابة مغنية استرالية بها وجب تسليط الضوء عليها.

وفقا لتقرير موقع " thehealthsite " فأن المرض يؤثر على الجلد والأربطة والأوتار والمفاصل والأوعية الدموية وغيرها من أعضاء الجسم، ويمكن أن تتراوح الأعراض من خفيفة إلى شديدة، لا يوجد حتى الآن علاج لها.

أنواع متلازمة Ehlers-Danlos
 

هناك العديد من أنواع مختلفة من متلازمة إيلرز دانلوس، كل منهم يؤثر على الأنسجة الضامة، ويُطلق على النوع الأكثر شيوعًا لهذا الاضطراب فرط الحركة ويؤثر على المفاصل، مما يزيد من وتيرة الالتواء والخلع.

هناك نوع آخر، يُعرف بالنوع الكلاسيكي الذى يؤثر على البشرة ويجعلها هشة مما يسبب ندبات وكدمات، كما أنها تزيد من خطر حدوث اضطرابات في صمام القلب أو الشريان.

هناك نوع يؤثر الأوعية الدموية يزيد من خطر إصابة العديد من أعضاء الجسم، وهناك نوع أخر يؤثر على اللثة التي يمكن أن تسبب تشوهات في الأسنان واللثة.

هناك أنواع أخرى نادرة منها وهي تؤثر في الغالب على الأطفال، حيث يولد الأطفال الذين يعانون من ضعف العضلات والعظام، مما قد يؤدي إلى فقدان الرؤية، ويمكن أن يؤثر أيضًا على الرئتين ويجعل التنفس صعبًا.

أسباب متلازمة إيلرز دانلوس
 

السبب الرئيسي وراء المتلازمة هو نقص الكولاجين، وهو بروتين ينتجه جسمك ويساعد في تماسك العظام والبشرة والأعضاء في جسم الإنسان، أي نقص يمكن أن يجعل الهيكل بأكمله ضعيفًا، وفى هذه الحالة موروثة وليس من المحتمل أن تحصل عليها من أي مصدر أو عدوى .

 

خيارات العلاج
 

لا يوجد علاج للمتلازمة، ولكن عادة ما يعالج الطبيب الأعراض عند ظهورها، قد يوصي طبيبك بمكملات الكالسيوم وفيتامين د لجعل عظامك قوية، ويمكن أيضا أن يوصى باستخدام مسكنات الألم قد تحتاج إلى استشارة أخصائي تقويم العظام ، أو طبيب أمراض جلدية أو أخصائي أمراض الروماتيزم ، حسب أعراضك.

العلاج الطبيعي يمكن أن يساعد في الحالات الشديدة ، قد تضطر إلى استخدام الأقواس أو أشكال أخرى من الأجهزة لمساعدتك في تحركاتك، وقد تحتاج أيضًا إلى كرسي متحرك مع تقدم المرض.

 


متلازمة إيلرز دانلوس

نقص الكولاجين

اضطراب فرط الحركة

ضعف الأنسجة الضامة

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