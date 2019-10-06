سوبر كورة
Ads
الأحد، 06 أكتوبر 2019 03:15 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

لماذا نشعر بالصداع النصفى عند الاستيقاظ من النوم؟

الأحد، 06 أكتوبر 2019 08:00 ص
لماذا نشعر بالصداع النصفى عند الاستيقاظ من النوم؟ الصداع النصفى - أرشيفية
كتبت هند عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يعانى بعض الأشخاص من ألم الصداع النصفى خاصة عند الاستيقاظ من النوم، ووفقا للعديد من الدراسات فإن الساعات الأولى من الصباح هى وقت شائع لبدء نوبات الصداع النصفي لعدة أسباب.
 
تحدث بعض محفزات الصداع النصفى بسبب روتين النوم أو أثناء النوم، مما يجعل الساعات المبكرة من اليوم يكون  فيه الشخص أكثر عرضة لألم الصداع النصفى، وفقا لما ذكره موقع "healthline". 

 

نوبات الصداع النصفى فى الصباح لها عدة أسباب محتملة وهى:

أنماط النوم

كم النوم الذى تحصل عليه كل ليلة يعد مؤشرا قويا على احتمال تعرضك لنوبة الصداع النصفي في الصباح.

فى الواقع، تشير إحدى الدراسات إلى أن 50٪ من الأشخاص المصابين بالصداع النصفى يعانون من الأرق أيضًا. وتشير نفس الدراسة إلى أن 38 بالمائة من الأشخاص الذين يصابون بنوبات الصداع النصفي ينامون لمدة تقل عن 6 ساعات فى الليلة، وأن نصفهم على الأقل يعانون من اضطرابات في النوم، طحن أسنانك والشخير من الحالات التى يمكن أن تؤثر على نوعية نومك.

ظروف الصحة العقلية

وقد تم ربط الصداع الصباحى المزمن بالاكتئاب والقلق.
 
يؤثر الاكتئاب أيضًا على عادات نومك، مما يجعلك أكثر عرضة للإصابة بنوبات الصداع النصفي.

الهرمونات والأدوية

فى الساعات الأولى من الصباح، تكون مسكنات الألم الهرمونية الطبيعية التي ينتجها جسمك (الإندورفين) في أدنى مستوياتها.

علم الوراثة

يعتقد بعض الباحثين أن الصداع النصفى له سبب وراثي. 

الجفاف وانسحاب الكافيين

حوالى ثلث الأشخاص الذين يصابون بنوبات الصداع النصفي يلاحظون أن الجفاف هو السبب، من الواضح أنه لا يمكنك شرب الماء وأنت نائم، لذا فمن المحتمل أن الاستيقاظ بالجفاف هو سبب جعل الناس أكثر عرضة للإصابة بنوبات الصداع النصفي في الصباح.
 
القهوة وغيرها من أشكال الكافيين تمدد الأوعية الدموية فى الدماغ، وتخفيف التوتر، وقد تم ربط انسحاب الكافيين بنوبات الصداع النصفى.

الصداع

الصداع النصفى

اسباب الصداع النصفى

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أول قائمة للمنتخب مع البدرى "فى الميزان".. الخبرة تدعم الشباب أمام بتسوانا ومدرب الفراعنة يمنح الوجوه الجديدة "قُبلة الحياة".. عدالة السماء تُنصف عبد الله جمعة وفتحى يعود للحسابات الفنية لأول مرة بعد المونديال

أول قائمة للمنتخب مع البدرى "فى الميزان".. الخبرة تدعم الشباب أمام بتسوانا ومدرب الفراعنة يمنح الوجوه الجديدة "قُبلة الحياة".. عدالة السماء تُنصف عبد الله جمعة وفتحى يعود للحسابات الفنية لأول مرة بعد المونديال

تريزيجيه يحتفل بمولوده الأول "يزن" على تويتر

تريزيجيه يحتفل بمولوده الأول "يزن" على تويتر

الأهلى يحتفل بذكرى نصر أكتوبر : 46 عاماً على أعظم حرب

الأهلى يحتفل بذكرى نصر أكتوبر : 46 عاماً على أعظم حرب

انتصار السيسي: المصريون قدموا فى 6 أكتوبر 1973 نموذجا لا ينسى فى التضحية

انتصار السيسي: المصريون قدموا فى 6 أكتوبر 1973 نموذجا لا ينسى فى التضحية

السولية يتواجد فى معسكر منتخب مصر غداً رغم الإصابة

السولية يتواجد فى معسكر منتخب مصر غداً رغم الإصابة

حرب أكتوبر.. شهداء ضحوا بدمائهم فى سبيل الحفاظ على الوطن 1973 / 2019.. صور

حرب أكتوبر.. شهداء ضحوا بدمائهم فى سبيل الحفاظ على الوطن 1973 / 2019.. صور

تريزيجيه " أب " لأول مرة قبل انضمامه لمعسكر المنتخب

تريزيجيه " أب " لأول مرة قبل انضمامه لمعسكر المنتخب

سوبر كورة .. عقاب جماعى للاعبى الأهلى بعد خماسية أسوان

سوبر كورة .. عقاب جماعى للاعبى الأهلى بعد خماسية أسوان

الأهلى يبحث برنامج فترة التوقف.. ويهنئ الدوليين

الأهلى يبحث برنامج فترة التوقف.. ويهنئ الدوليين

صحيفة إيطالية تبرز العثور على معبد بطليموس الرابع: الاكتشافات بمصر لا تنتهى

صحيفة إيطالية تبرز العثور على معبد بطليموس الرابع: الاكتشافات بمصر لا تنتهى

المالية تصدر منشورا بالالتزام بسرعة تطبيق زيادات الحد الأدنى للأجور

المالية تصدر منشورا بالالتزام بسرعة تطبيق زيادات الحد الأدنى للأجور

افتتاح محطة التوقف النهائية لمشروع "مواصلات مصر" بمدينة أكتوبر

افتتاح محطة التوقف النهائية لمشروع "مواصلات مصر" بمدينة أكتوبر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة